03:47 15.11.2025 (обновлено: 04:03 15.11.2025)
Трамп пообещал, что выплаты малоимущим начнутся в следующем году
Президент США Дональд Трамп заявил, что обещанные им выплаты малоимущим так называемых дивидендов от пошлин начнутся в 2026 году. РИА Новости, 15.11.2025
Трамп пообещал, что выплаты малоимущим начнутся в следующем году

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что обещанные им выплаты малоимущим так называемых дивидендов от пошлин начнутся в 2026 году.
"Не в этом году, в следующем году в какой-то момент", - сказал Трамп журналистам в ответ на соответствующий вопрос.
Трамп ранее обещал выплату в 2 тысячи долларов людям с низким доходом. Белый дом признал, что для этого понадобится разрешение конгресса. Выплаты могут совпасть с кампанией по выборам в законодательные органы США. Республиканцам важно сохранить контроль над конгрессом.
Здание Верховного суда США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Верховный суд США продлил приостановку выплат продовольственных талонов
