Трамп пообещал, что выплаты малоимущим начнутся в следующем году
Трамп пообещал, что выплаты малоимущим начнутся в следующем году - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп пообещал, что выплаты малоимущим начнутся в следующем году
Президент США Дональд Трамп заявил, что обещанные им выплаты малоимущим так называемых дивидендов от пошлин начнутся в 2026 году. РИА Новости, 15.11.2025
Трамп пообещал, что выплаты малоимущим начнутся в следующем году
