03:46 15.11.2025 (обновлено: 04:41 15.11.2025)
Иран хочет договариваться с США, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет договариваться со Штатами. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
иран
сша
катар
дональд трамп
в мире, иран, сша, катар, дональд трамп
В мире, Иран, США, Катар, Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран хочет договариваться со Штатами.
"Кстати, Иран тоже хочет договориться о сделке", - сказал Трамп журналистам.
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали членов ООН соблюдать санкции против Ирана
13 ноября, 01:36
По его словам, республика стала совсем другим местом после атаки ВС США на ядерные объекты.
Трамп не уточнил, по какой теме переговоры могли бы состояться, но ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи сказал, что Тегеран считает возможным достижение соглашения с Вашингтоном по атому путем непрямого диалога.
Госсекретарь Марко Рубио ранее допускал возможность переговоров с Ираном о гражданской ядерной программе.
Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы.
Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке.
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Главы МИД G7 призвали Иран к прямым переговорам с США
13 ноября, 00:03
 
В миреИранСШАКатарДональд Трамп
 
 
