Трамп похвастался, что снова остановил войну между Камбоджей и Таиландом
Трамп похвастался, что снова остановил войну между Камбоджей и Таиландом - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп похвастался, что снова остановил войну между Камбоджей и Таиландом
Президент США Дональд Трамп похвастался, что снова разрешил конфликт между Таиландом и Камбоджей, урегулирование которого он уже давно ставит себе в заслугу. РИА Новости, 15.11.2025
Трамп похвастался, что снова остановил войну между Камбоджей и Таиландом
Трамп заявил, что разрешил новый конфликт Камбоджи и Таиланда