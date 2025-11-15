Рейтинг@Mail.ru
Трамп похвастался, что снова остановил войну между Камбоджей и Таиландом - РИА Новости, 15.11.2025
03:44 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/tramp-2055112665.html
Трамп похвастался, что снова остановил войну между Камбоджей и Таиландом
Президент США Дональд Трамп похвастался, что снова разрешил конфликт между Таиландом и Камбоджей, урегулирование которого он уже давно ставит себе в заслугу. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
камбоджа
таиланд
сша
дональд трамп
камбоджа
таиланд
сша
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп похвастался, что снова разрешил конфликт между Таиландом и Камбоджей, урегулирование которого он уже давно ставит себе в заслугу.
"Прямо сегодня я остановил войну. Я не скажу, какую, но вы сможете сами понять", - сказал Трамп журналистам.
Ранее Белый дом распространил информацию о разговоре Трампа с представителями Таиланда и Камбоджи. Поэтому у президента США уточнили, имеет ли он в виду эти государства.
"Это было быстро, очень умно. Только сегодня я остановил войну с помощью пошлин", - заявил Трамп.
Президент США уже завершал конфликт между Таиландом и Камбоджей и называл его одной из восьми войн, которые он остановил.
