https://ria.ru/20251115/tramp-2055112309.html
Трамп хотел был провести встречу о денуклеаризации с Россией и Китаем
Трамп хотел был провести встречу о денуклеаризации с Россией и Китаем - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп хотел был провести встречу о денуклеаризации с Россией и Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел был провести встречу о денуклеаризации с Россией и Китаем. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:38:00+03:00
2025-11-15T03:38:00+03:00
2025-11-15T03:38:00+03:00
в мире
россия
китай
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051443050_0:0:5998:3374_1920x0_80_0_0_2230f1d373fcd30124156a919a7d9812.jpg
https://ria.ru/20251115/tramp-2055112070.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051442099_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_6e8b285c979a9bae19ff09261d2ca068.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, сша, дональд трамп
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп
Трамп хотел был провести встречу о денуклеаризации с Россией и Китаем
Трамп заявил, что хотел был провести встречу о денуклеаризации с РФ и Китаем