Россия и КНР догонят США по ядерному арсеналу за 4-5 лет, утверждает Трамп - РИА Новости, 15.11.2025
03:33 15.11.2025 (обновлено: 04:17 15.11.2025)
Россия и КНР догонят США по ядерному арсеналу за 4-5 лет, утверждает Трамп
Россия и КНР догонят США по ядерному арсеналу за 4-5 лет, утверждает Трамп - РИА Новости, 15.11.2025
Россия и КНР догонят США по ядерному арсеналу за 4-5 лет, утверждает Трамп
Американский президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай догонят США по ядерному арсеналу за четыре-пять лет. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:33:00+03:00
2025-11-15T04:17:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
россия
сша
китай
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп
Россия и КНР догонят США по ядерному арсеналу за 4-5 лет, утверждает Трамп

Трамп: РФ и КНР догонят США по ядерному арсеналу за 4-5 лет

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Американский президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай догонят США по ядерному арсеналу за четыре-пять лет.
“У нас больше (ядерного оружия - ред.). Россия на втором месте, а Китай - на третьем, но через четыре-пять лет они нас догонят”, - сообщил он журналистам на пути во Флориду.
Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.
Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.
Россия и Китай в настоящее время не занимаются испытанием ядерного оружия, отмечал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Трамп подтвердил свое намерение проводить ядерные испытания
