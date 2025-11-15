Россия и КНР догонят США по ядерному арсеналу за 4-5 лет, утверждает Трамп

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Американский президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия и Китай догонят США по ядерному арсеналу за четыре-пять лет.

“У нас больше (ядерного оружия - ред.). Россия на втором месте, а Китай - на третьем, но через четыре-пять лет они нас догонят”, - сообщил он журналистам на пути во Флориду

Трамп 30 октября заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.

Президент РФ Владимир Путин 5 ноября провел заседание Совбеза РФ. Министр обороны Андрей Белоусов во время совещания заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать информацию, провести анализ на площадке Совбеза РФ и внести предложения о возможном начале работ по подготовке испытаний ядерного оружия.