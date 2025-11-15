https://ria.ru/20251115/tramp-2055110983.html
Трамп объявил, что сумма его иска к Би-би-си составит до $5 миллиардов
Трамп объявил, что сумма его иска к Би-би-си составит до $5 миллиардов - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп объявил, что сумма его иска к Би-би-си составит до $5 миллиардов
Президент США Дональд Трамп объявил, что сумма его судебного иска к британской Би-би-си составит от одного до пяти миллиардов долларов за подмену слов... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:18:00+03:00
2025-11-15T03:18:00+03:00
2025-11-15T03:18:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
би-би-си
сша
Новости
ru-RU
Трамп объявил, что сумма его иска к Би-би-си составит до $5 миллиардов
Трамп: сумма иска к Би-би-си составит до $5 миллиардов
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил, что сумма его судебного иска к британской Би-би-си составит от одного до пяти миллиардов долларов за подмену слов американского лидера.
"В размере от одного до пяти миллиардов, вероятно, где-то на следующей неделе", - сообщил он журналистам, комментируя предстоящий иск.
Трамп
добавил, что Би-би-си извинилась и отозвала репортаж, но отказалась выплачивать компенсацию Трампу.
Гендиректор Би-би-си
Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс 9 ноября объявили об отставке после критики, вызванной искажением речи президента США
в документальной программе Panorama на телеканале Би-би-си в 2024 году. Газета Telegraph сообщила, что Би-би-си исказила речь Трампа, которую он произнес в январе 2021 года, создав впечатление, будто политик поощрял беспорядки в Капитолии. Трамп назвал журналистов Би-би-си "коррумпированными", а руководство корпорации - "нечестным". Позже Трамп заявил, что обязан подать в суд на Би-би-си за искажение его речи.
В четверг газета Telegraph сообщила, что Би-би-си искажала речь Трампа дважды, не только в 2024 году, но и в 2022 году в передаче Newsnight.