https://ria.ru/20251115/tramp-2055110613.html
Действия США по борьбе с наркокартелями приносят результат, заявил Трамп
Действия США по борьбе с наркокартелями приносят результат, заявил Трамп - РИА Новости, 15.11.2025
Действия США по борьбе с наркокартелями приносят результат, заявил Трамп
Действия США по борьбе с наркокартелями в Латинской Америке приносят результат, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:15:00+03:00
2025-11-15T03:15:00+03:00
2025-11-15T03:15:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9b4641cfc16c4a86a91cc7ea02c4fba.jpg
https://ria.ru/20251115/tramp-2055110276.html
сша
латинская америка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/07/2053354748_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_409b17bbf814d434a494a63756502ef2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, латинская америка, дональд трамп
В мире, США, Латинская Америка, Дональд Трамп
Действия США по борьбе с наркокартелями приносят результат, заявил Трамп
Трамп: действия США по борьбе с наркокартелями приносят результат