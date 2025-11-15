Рейтинг@Mail.ru
Трамп не стал раскрывать планы в отношении Венесуэлы - РИА Новости, 15.11.2025
03:11 15.11.2025 (обновлено: 10:10 15.11.2025)
Трамп не стал раскрывать планы в отношении Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп на фоне ударов Соединенных Штатов по судам, на которых якобы находятся наркотеррористы, отказался раскрыть свои планы в отношении... РИА Новости, 15.11.2025
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, колумбия, густаво петро
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Колумбия, Густаво Петро
Трамп не стал раскрывать планы в отношении Венесуэлы

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне ударов Соединенных Штатов по судам, на которых якобы находятся наркотеррористы, отказался раскрыть свои планы в отношении Венесуэлы, но отметил, что, вероятно, принял решение.
"Я вроде как принял решение, но я не могу вам сказать, в чём оно заключается", - ответил Трамп на соответствующий вопрос.
В период с сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. При этом в конгрессе США усомнились в наличии законных оснований на проведение данных операций без разрешения законодателей.
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро отметил, что в результате ударов по судам на тот момент погибли уже 27 граждан стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
Пит Хегсет и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ: Трамп вновь обсудил планы ударов по Венесуэле с министром войны США
В миреВенесуэлаСШАДональд ТрампКолумбияГуставо Петро
 
 
Заголовок открываемого материала