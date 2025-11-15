https://ria.ru/20251115/tramp-2055110276.html
Трамп не стал раскрывать планы в отношении Венесуэлы
Трамп не стал раскрывать планы в отношении Венесуэлы - РИА Новости, 15.11.2025
Трамп не стал раскрывать планы в отношении Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп на фоне ударов Соединенных Штатов по судам, на которых якобы находятся наркотеррористы, отказался раскрыть свои планы в отношении... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:11:00+03:00
2025-11-15T03:11:00+03:00
2025-11-15T10:10:00+03:00
в мире
венесуэла
сша
дональд трамп
колумбия
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_0:195:3071:1922_1920x0_80_0_0_a9aa9a0c55b7afd71340ef63c7e8449b.jpg
https://ria.ru/20251115/tramp-2055106669.html
венесуэла
сша
колумбия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050039269_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_c636b5f0c1ef2dffe2f59f4b86e25638.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венесуэла, сша, дональд трамп, колумбия, густаво петро
В мире, Венесуэла, США, Дональд Трамп, Колумбия, Густаво Петро
Трамп не стал раскрывать планы в отношении Венесуэлы
Трамп сообщил, что определился с планами в отношении Венесуэлы