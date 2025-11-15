Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Трамп вновь обсудил планы ударов по Венесуэле с министром войны США - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:01 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/tramp-2055106669.html
СМИ: Трамп вновь обсудил планы ударов по Венесуэле с министром войны США
СМИ: Трамп вновь обсудил планы ударов по Венесуэле с министром войны США - РИА Новости, 15.11.2025
СМИ: Трамп вновь обсудил планы ударов по Венесуэле с министром войны США
Президент США Дональд Трамп в пятницу провел новые обсуждения планов возможных ударов по Венесуэле с министром войны Питом Хегсетом и председателем... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T02:01:00+03:00
2025-11-15T02:01:00+03:00
в мире
венесуэла
канада
сша
дональд трамп
марко рубио
пит хегсет
ford motor
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045479694_0:122:3072:1850_1920x0_80_0_0_60511749ed7158d93bb51e3d2dd4d364.jpg
https://ria.ru/20251115/ssha-2055106515.html
https://ria.ru/20251114/venesulskiydias-2055063821.html
венесуэла
канада
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045479694_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_ce30985721c8147f6a40739f1bca7190.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венесуэла, канада, сша, дональд трамп, марко рубио, пит хегсет, ford motor, министерство обороны сша, g7
В мире, Венесуэла, Канада, США, Дональд Трамп, Марко Рубио, Пит Хегсет, Ford Motor, Министерство обороны США, G7
СМИ: Трамп вновь обсудил планы ударов по Венесуэле с министром войны США

WP: Трамп вновь обсудил планы ударов по Венесуэле с министром войны США Хегсетом

© AP Photo / Evan VucciПит Хегсет и Дональд Трамп
Пит Хегсет и Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Пит Хегсет и Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу провел новые обсуждения планов возможных ударов по Венесуэле с министром войны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в пятницу вернулись в Белый дом, чтобы второй день подряд обсудить потенциальные военные действия в Венесуэле", - говорится в публикации.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
СМИ раскрыли, как США оправдывают удары по Венесуэле
01:58
Отмечается, что американские военные силы готовятся к возможным приказам о начале атаки, однако глава государства до сих пор не принял окончательного решения на этот счет.
Помимо Пентагона, участие в обсуждении, на котором Трампу было представлено несколько вариантов действий, также приняли вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, уточняет издание.
Один из собеседников газеты на условиях анонимности сообщил, что летчики истребителей, находящихся на борту авианосца USS Gerald Ford, который движется к берегам Венесуэлы, в настоящее время изучают систему противовоздушной обороны Венесуэлы.
Телеканал CBS News в четверг сообщал со ссылкой на источники, что Трампу на неделе были представили обновленные варианты возможных военных действий в Венесуэле, включая удары по наземным целям.
Белый дом оперативно не прокомментировал информацию. Представитель Пентагона также отказался от комментариев. Собеседники телеканала уточнили, что разведсообщество предоставило данные для проработки потенциальных операций. Директор национальной разведки Тулси Габбард не присутствовала на встрече, поскольку возвращалась из зарубежной поездки, а госсекретарь Марко Рубио находился в Канаде на встрече глав МИД стран G7.
Митинг центре Каракаса - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Венесуэле не верят, что главная цель атаки США наркокартели
Вчера, 18:39
 
В миреВенесуэлаКанадаСШАДональд ТрампМарко РубиоПит ХегсетFord MotorМинистерство обороны СШАG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала