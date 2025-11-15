СМИ: Трамп вновь обсудил планы ударов по Венесуэле с министром войны США

ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в пятницу провел новые обсуждения планов возможных ударов по Венесуэле с министром войны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, сообщает газета Washington Post со ссылкой на источники.
"Министр обороны Пит Хегсет и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в пятницу вернулись в Белый дом, чтобы второй день подряд обсудить потенциальные военные действия в Венесуэле", - говорится в публикации.
Отмечается, что американские военные силы готовятся к возможным приказам о начале атаки, однако глава государства до сих пор не принял окончательного решения на этот счет.
Помимо Пентагона, участие в обсуждении, на котором Трампу было представлено несколько вариантов действий, также приняли вице-президент США Джей Ди Вэнс, американский госсекретарь Марко Рубио и заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер, уточняет издание.
Один из собеседников газеты на условиях анонимности сообщил, что летчики истребителей, находящихся на борту авианосца USS Gerald Ford, который движется к берегам Венесуэлы, в настоящее время изучают систему противовоздушной обороны Венесуэлы.
Телеканал CBS News в четверг сообщал со ссылкой на источники, что Трампу на неделе были представили обновленные варианты возможных военных действий в Венесуэле, включая удары по наземным целям.
Белый дом оперативно не прокомментировал информацию. Представитель Пентагона также отказался от комментариев. Собеседники телеканала уточнили, что разведсообщество предоставило данные для проработки потенциальных операций. Директор национальной разведки Тулси Габбард не присутствовала на встрече, поскольку возвращалась из зарубежной поездки, а госсекретарь Марко Рубио находился в Канаде на встрече глав МИД стран G7.