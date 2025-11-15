https://ria.ru/20251115/tramp-2055103034.html
Трамп вывел ряд продовольственных товаров из-под действия пошлин
Президент США Дональд Трамп вывел ряд продовольственных товаров из-под действия взаимных пошлин, следует из текста указа американского лидера. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
сша
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
сша
Новости
ru-RU
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп вывел ряд продовольственных товаров из-под действия взаимных пошлин, следует из текста указа американского лидера.
"Я определил, что определенные сельскохозяйственные продукты не должны подлежать взаимной пошлине, введенной в соответствии с исполнительным указом 14257", - говорится в документе.
Отмечается, что изменения вступают в силу в отношении товаров, поступивших для потребления с 12.01 по восточному времени 13 ноября 2025 года.
"Министр торговли и торговый представитель США
будут информировать меня о любых обстоятельствах, которые, по их мнению, могут указывать на необходимость дальнейших действий", - добавил Трамп
