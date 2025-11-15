Иран подтвердил задержание в Ормузском проливе нефтяного танкера

ТЕГЕРАН, 15 ноя - РИА Новости. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) подтвердил в субботу, что задержал в Ормузском проливе нефтяной танкер, следовавший в Сингапур, следует из заявления пресс-службы КСИР.
"Вчера утром в 07.30 (07.00 мск) подразделения быстрого реагирования ВМС КСИР наблюдали за передвижением нефтяного танкера под названием "Талара" и флагом Маршалловых Островов. После получения от судебных органов разрешения о задержании судна, подразделения КСИР приступили к его перехвату", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте пресс-службы КСИР.
В тексте заявления также отмечается, что танкер перевозил в Сингапур 30 тысяч тонн груза нефтехимического производства. Сотрудники КСИР провели полное обследование груза и проверку его документации. В результате, как подчеркивается в заявлении КСИР, было установлено, что танкер нарушил положения о законной перевозки груза.
В то же время иранское агентство Fars отмечает, что владельцем судна является иранец или иранская компания, которая пыталась незаконно вывести груз из страны.
Ранее управляющая задержанным судном кипрская компания Columbia Shipmanagement заявила, что потеряла связь с танкером, перевозившим высокосернистое дизельное топливо.
Агентство Ассошиэйтед Пресс также указала на то, что компания сообщила об этом "соответствующим органам" и для восстановления связи с судном тесно сотрудничает со всеми заинтересованными сторонами, включая службы морской безопасности и судовладельца.
После обострения конфликта Ирана и Израиля исламская республика неоднократно угрожала перекрыть Ормузский пролив - важный маршрут поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ). По оценкам Международного энергетического агентства, в 2023 году поставки нефти через этот пролив в среднем составляли около 20,9 миллиона баррелей в день, при этом 83% поставок сырой нефти и СПГ, прошедших через пролив, были предназначены азиатским государствам, а основными направлениями были Китай, Индия, Япония и Южная Корея.
