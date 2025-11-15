https://ria.ru/20251115/svo-2055214422.html
В Пензенской области объявлена угроза атаки БПЛА
В Пензенской области объявлена угроза атаки БПЛА - РИА Новости, 15.11.2025
В Пензенской области объявлена угроза атаки БПЛА
Режим беспилотной опасности ввели на всей территории Пензенской области, работа мобильного интернета ограничена, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 15.11.2025
В Пензенской области объявлена угроза атаки БПЛА
На всей территории Пензенской области введен режим беспилотной опасности