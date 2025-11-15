Силы ПВО сбили два украинских беспилотника

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Средства ПВО в период с 10.00 мск до 14.00 мск сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило министерство обороны России.

