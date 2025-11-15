https://ria.ru/20251115/svo-2055170221.html
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника - РИА Новости, 15.11.2025
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника
Средства ПВО в период с 10.00 мск до 14.00 мск сбили два украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Брянской области, сообщило РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T14:23:00+03:00
2025-11-15T14:23:00+03:00
2025-11-15T14:28:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_0:66:3060:1787_1920x0_80_0_0_bb426cf3eccdb349f1a60a314b21d155.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
брянская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1f/2052025150_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_611a1f7c24e4822eb8a3fd566903b02c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, брянская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Силы ПВО сбили два украинских беспилотника
Силы ПВО за четыре часа сбили два украинских БПЛА над Брянской областью