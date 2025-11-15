МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" начали зачистку поселка Ровное в ДНР, отражены 7 атак по деблокированию ВСУ в районе Красноармейска, сообщило в субботу Российские подразделения группировки "Центр" начали зачистку поселка Ровное в ДНР, отражены 7 атак по деблокированию ВСУ в районе Красноармейска, сообщило в субботу Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство также указало, что отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино в ДНР "с целью деблокирования окруженной группировки противника".

"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный", - добавляется в сообщении.