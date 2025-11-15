Штурмовые подразделения "Центра" приступили к зачистке Ровного в ДНР

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр" начали зачистку поселка Ровное в ДНР, отражены 7 атак по деблокированию ВСУ в районе Красноармейска, сообщило в субботу Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке населенного пункта Ровное Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Оборонное ведомство также указало, что отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка "Скала" ВСУ из района населенного пункта Гришино в ДНР "с целью деблокирования окруженной группировки противника".
"В населенном пункте Димитров Донецкой Народной Республики подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что, таким образом, группировка войск "Центр" продолжила продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, двух пехотных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Русин Яр, Сергеевка, Сухецкое, Артемовка , Красный Кут, Родинское, Донецкой Народной Республики, Ивановка и Новопавловка Днепропетровской области.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18