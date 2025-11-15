https://ria.ru/20251115/sud-2055229545.html
В Москве рассмотрят жалобы участниц группы Pussy Riot на приговор
В Москве рассмотрят жалобы участниц группы Pussy Riot на приговор
В Москве рассмотрят жалобы участниц группы Pussy Riot на приговор
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Мосгорсуд 10 декабря рассмотрит жалобы участниц группы Pussy Riot на приговор Басманного суда Москвы, который назначил им от 8 до 13 лет заочно по делу о распространении фейков о российской армии, следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Рассмотрение апелляционных жалоб назначено на 10 декабря в 9.20 мск.
Басманный суд столицы в середине сентября заочно приговорил фигуранток на сроки от 8 до 13 лет колонии, им также запретили администрировать интернет-сайты на срок от четырех до пяти лет.
Марию Алехину
суд приговорил к 13 годам общего режима, Тасо Плетнер суд назначил 11 лет, Диана Буркот, Алина Петрова и Ольга Борисова получили сроки по 8 лет.
Фигурантки были признаны виновными в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии в зоне проведения спецоперации (пункты "б", "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ
).
Как было установлено в суде, находящиеся за рубежом Алехина, Борисова, Буркот и Плетнер в декабре 2022 года опубликовали в одном из видеохостингов клип на песню и текстовый комментарий. Фактически в них содержится заведомо ложная информация об использовании Вооруженных сил России для истребления и массового убийства украинцев, уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в ходе проведения специальной военной операции. Указанные материалы они также разместили на других интернет-ресурсах.
Кроме того, как сообщалось в релизе, Алехина, Плетнер и Петрова в апреле 2024 года в ходе протестной акции в музее в Мюнхене
выкрикивали лозунги, содержащие заведомо недостоверные сведения об уничтожении российскими военными гражданской инфраструктуры в Мариуполе
.
Фигурантки объявлены в международный розыск и заочно арестованы.