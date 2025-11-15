Рейтинг@Mail.ru
Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров - РИА Новости, 15.11.2025
08:46 15.11.2025
Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров
Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров - РИА Новости, 15.11.2025
Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров
Головинский районный суд Москвы прекратил уголовное дело директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова*, обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров (движение РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T08:46:00+03:00
2025-11-15T08:46:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
россия
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров

Суд прекратил дело главы турфирмы Котова, обвиняемого в организации ЛГБТ-туров

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramАндрей Котов*
Андрей Котов* - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Андрей Котов*. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Головинский районный суд Москвы прекратил уголовное дело директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова*, обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России), следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В пятницу суд прекратил производство по делу в связи со смертью Котова*.
В декабре 2024 года Котова* нашли мертвым в СИЗО с порезами на теле. По предварительным данным, он совершил суицид.
Котов* обвинялся в использовании несовершеннолетних в изготовлении порнографических материалов и в создании и участии в деятельности экстремистской организации.
Котова* арестовали 2 декабря 2024 года по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов* организовывал ЛГБТ*-туры через ООО Туристический клуб "Мен Тревел".
Столичный главк СК сообщал, что, по данным следствия, фигурант и другие лица проведением поездок и публичных мероприятий, а также публикациями изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака, подрывали традиционные семейные ценности.
Росфинмониторинг внес Котова* в перечень террористов и экстремистов.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
**Внесен в перечень террористов и экстремистов
ПроисшествияРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
