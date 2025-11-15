https://ria.ru/20251115/sud-2055129700.html
Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров
Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров - РИА Новости, 15.11.2025
Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров
Головинский районный суд Москвы прекратил уголовное дело директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова*, обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров (движение РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T08:46:00+03:00
2025-11-15T08:46:00+03:00
2025-11-15T08:46:00+03:00
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988453723_0:308:960:848_1920x0_80_0_0_8229f4d045706345de487215c51f4c5f.jpg
https://ria.ru/20251113/sud-2054659306.html
https://ria.ru/20250929/shtraf-2045006746.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0a/1988453723_0:218:960:938_1920x0_80_0_0_9376b7ed77a8726778ae47de7960fae2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров
Суд прекратил дело главы турфирмы Котова, обвиняемого в организации ЛГБТ-туров
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Головинский районный суд Москвы прекратил уголовное дело директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова*, обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России), следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В пятницу суд прекратил производство по делу в связи со смертью Котова*.
В декабре 2024 года Котова* нашли мертвым в СИЗО с порезами на теле. По предварительным данным, он совершил суицид.
Котов* обвинялся в использовании несовершеннолетних в изготовлении порнографических материалов и в создании и участии в деятельности экстремистской организации.
Котова* арестовали 2 декабря 2024 года по статье 282.2 УК РФ
(организация деятельности экстремистской организации). В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов* организовывал ЛГБТ*-туры через ООО Туристический клуб "Мен Тревел".
Столичный главк СК
сообщал, что, по данным следствия, фигурант и другие лица проведением поездок и публичных мероприятий, а также публикациями изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака, подрывали традиционные семейные ценности.
Росфинмониторинг
внес Котова* в перечень террористов и экстремистов.
*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России
**Внесен в перечень террористов и экстремистов