Суд прекратил дело об организации ЛГБТ*-туров

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Головинский районный суд Москвы прекратил уголовное дело директора туристической фирмы из Москвы Андрея Котова*, обвиняемого в организации ЛГБТ*-туров (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в России), следует из данных суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.

В пятницу суд прекратил производство по делу в связи со смертью Котова*.

В декабре 2024 года Котова* нашли мертвым в СИЗО с порезами на теле. По предварительным данным, он совершил суицид.

Котов* обвинялся в использовании несовершеннолетних в изготовлении порнографических материалов и в создании и участии в деятельности экстремистской организации.

Котова* арестовали 2 декабря 2024 года по статье 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что Котов* организовывал ЛГБТ*-туры через ООО Туристический клуб "Мен Тревел".

Столичный главк СК сообщал, что, по данным следствия, фигурант и другие лица проведением поездок и публичных мероприятий, а также публикациями изображений в интернете формировали у граждан ложное представление о закрепленном в Конституции РФ институте брака, подрывали традиционные семейные ценности.

Росфинмониторинг внес Котова* в перечень террористов и экстремистов.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России