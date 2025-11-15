https://ria.ru/20251115/sud-2055128877.html
Посетительница отсудила у бара компенсацию за пропавшую из гардероба куртку
Посетительница отсудила у бара компенсацию за пропавшую из гардероба куртку
происшествия
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Суд обязал московский бар выплатить посетительнице компенсацию за кожаную куртку, которая пропала из гардероба, следует из материалов дела в распоряжении РИА Новости.
Девушка отдыхала в баре с друзьями, а по окончании не обнаружила в гардеробе свою кожаную куртку. Она обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело, по которому девушка признана потерпевшей.
Параллельно она подала в суд на бар с требованием компенсировать стоимость куртки и возместить моральный ущерб. Сначала суд отказал, но кассация направила дело на пересмотр, отмечается в материалах.
Во второй раз истец увеличила исковые требования, настаивая на возмещении стоимости куртки, компенсации морального вреда и выплате штрафа. Представители бара утверждали, что куртку "ошибочно взял другой гость", сказано в материалах.
Суд удовлетворил иск частично: обязал бар выплатить стоимость куртки - более 13,5 тысячи рублей и более 500 рублей госпошлины. Требования о компенсации морального вреда и штрафа суды первой и апелляционной инстанций отклонили.