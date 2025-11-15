Рейтинг@Mail.ru
Полиция сочла наезд автобуса на людей в центре Стокгольма непреднамеренным
15:07 15.11.2025 (обновлено: 15:24 15.11.2025)
Полиция сочла наезд автобуса на людей в центре Стокгольма непреднамеренным
Полиция сочла наезд автобуса на людей в центре Стокгольма непреднамеренным
Наезд автобуса на людей, стоящих на остановке, в центре Стокгольма в пятницу считается непреднамеренным, заявил представитель местной полиции Ола Остерлинг. РИА Новости, 15.11.2025
2025
Полиция сочла наезд автобуса на людей в центре Стокгольма непреднамеренным

В полиции заявили, что наезд автобуса на людей в Стокгольме был непреднамеренным

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Наезд автобуса на людей, стоящих на остановке, в центре Стокгольма в пятницу считается непреднамеренным, заявил представитель местной полиции Ола Остерлинг.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщало, что в результате наезда автобуса на людей в Стокгольме в пятницу погибли три человека, еще трое пострадали.
«
"На основании материалов, которые мы проанализировали на данный момент, включая показания свидетелей и фотографии, нет доказательств того, что инцидент был преднамеренным", - заявил Острелинг агентству Франс Пресс.
Водитель был госпитализирован, отмечает Остерлинг.
Ранее агентство сообщало, что водитель был задержан, а полиция начала расследование по статье "непредумышленное убийство".
СМИ раскрыли личность подозреваемого в наезде на толпу в Мангейме
3 марта, 17:48
