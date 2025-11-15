https://ria.ru/20251115/stokgolm-2055177325.html
Полиция сочла наезд автобуса на людей в центре Стокгольма непреднамеренным
Полиция сочла наезд автобуса на людей в центре Стокгольма непреднамеренным - РИА Новости, 15.11.2025
Полиция сочла наезд автобуса на людей в центре Стокгольма непреднамеренным
Наезд автобуса на людей, стоящих на остановке, в центре Стокгольма в пятницу считается непреднамеренным, заявил представитель местной полиции Ола Остерлинг. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T15:07:00+03:00
2025-11-15T15:07:00+03:00
2025-11-15T15:24:00+03:00
в мире
стокгольм (город)
швеция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055180192_0:166:1600:1066_1920x0_80_0_0_90f7ed2b5ff309999d73c5accbcdae48.jpg
https://ria.ru/20250303/naezd-2002819665.html
стокгольм (город)
швеция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055180192_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_66113c2493799fcf48caddb5372ae67e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, стокгольм (город), швеция
В мире, Стокгольм (город), Швеция
Полиция сочла наезд автобуса на людей в центре Стокгольма непреднамеренным
В полиции заявили, что наезд автобуса на людей в Стокгольме был непреднамеренным
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Наезд автобуса на людей, стоящих на остановке, в центре Стокгольма в пятницу считается непреднамеренным, заявил представитель местной полиции Ола Остерлинг.
Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию сообщало, что в результате наезда автобуса на людей в Стокгольме
в пятницу погибли три человека, еще трое пострадали.
«
"На основании материалов, которые мы проанализировали на данный момент, включая показания свидетелей и фотографии, нет доказательств того, что инцидент был преднамеренным", - заявил Острелинг агентству Франс Пресс.
Водитель был госпитализирован, отмечает Остерлинг.
Ранее агентство сообщало, что водитель был задержан, а полиция начала расследование по статье "непредумышленное убийство".