СМИ: создан способ "общения" с умершими

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В США создали технологию, которая позволит общаться с умершими родственниками, пишет британская В США создали технологию, которая позволит общаться с умершими родственниками, пишет британская газета Daily Mail.

Речь идет о приложении для мобильных устройств под названием 2wai, которое дает возможность создать цифровой аватар реальной или вымышленной личности, превратив ее в интерактивный интерфейс чат-бота, и общаться с ней в реальном времени.

"Самым шокирующим аспектом этой технологии является возможность создавать голографические аватары из реальных людей, записывая с ними трехминутное видео. <…> Однако обещание того, что приложение позволит пользователям бесконечно воскрешать своих близких с помощью чат-ботов, вызвало этическую тревогу", — говорится в материале.

Как сообщает издание, рекламный ролик, в котором беременная женщина общается с цифровой копией своей покойной матери, а затем уже ее ребенок взаимодействует с цифровой "бабушкой", вызвал волну осуждения в Сети и поднял ряд вопросов об этической тревоге.

Пользователи обеспокоены тем, во что может превратиться эта технология в будущем, а также выразили опасения по поводу того, что их умершие родственники могут быть использованы в рекламных целях, что в дальнейшем уже нельзя будет проконтролировать.