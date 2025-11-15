https://ria.ru/20251115/startap-2055121069.html
СМИ: создан способ "общения" с умершими
СМИ: создан способ "общения" с умершими - РИА Новости, 15.11.2025
СМИ: создан способ "общения" с умершими
В США создали технологию, которая позволит общаться с умершими родственниками, пишет британская газета Daily Mail.
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости.
В США создали технологию, которая позволит общаться с умершими родственниками, пишет британская газета
Daily Mail.
Речь идет о приложении для мобильных устройств под названием 2wai, которое дает возможность создать цифровой аватар реальной или вымышленной личности, превратив ее в интерактивный интерфейс чат-бота, и общаться с ней в реальном времени.
"Самым шокирующим аспектом этой технологии является возможность создавать голографические аватары из реальных людей, записывая с ними трехминутное видео. <…> Однако обещание того, что приложение позволит пользователям бесконечно воскрешать своих близких с помощью чат-ботов, вызвало этическую тревогу", — говорится в материале.
Как сообщает издание, рекламный ролик, в котором беременная женщина общается с цифровой копией своей покойной матери, а затем уже ее ребенок взаимодействует с цифровой "бабушкой", вызвал волну осуждения в Сети и поднял ряд вопросов об этической тревоге.
Пользователи обеспокоены тем, во что может превратиться эта технология в будущем, а также выразили опасения по поводу того, что их умершие родственники могут быть использованы в рекламных целях, что в дальнейшем уже нельзя будет проконтролировать.
Сама компания продвигает свой проект как инструмент сохранения воспоминаний об умерших родственниках.