В Стамбуле спасли двоих рабочих после обвала грунта на стройке в метро

"Этой ночью на строительной площадке метро "Кабаташ" во время заливки бетона произошло частичное обрушение на минус шестом этаже, в результате пятеро рабочих оказались заблокированы. Трое выбрались самостоятельно, еще двоим помогли спасатели. По результатам проверки установлено, что под завалами никого не осталось, а состояние спасенных рабочих в норме", - сообщила мэрия Стамбула в пресс-релизе.