В Стамбуле спасли двоих рабочих после обвала грунта на стройке в метро
22:42 15.11.2025 (обновлено: 13:00 16.11.2025)
В Стамбуле спасли двоих рабочих после обвала грунта на стройке в метро
В Стамбуле спасли двоих рабочих после обвала грунта на стройке в метро - РИА Новости, 16.11.2025
В Стамбуле спасли двоих рабочих после обвала грунта на стройке в метро
Двое рабочих спасены после обвала грунта на строительстве метро в Стамбуле, еще трое смогли выбраться самостоятельно, сообщила мэрия мегаполиса. РИА Новости, 16.11.2025
стамбул, в мире, турция
Стамбул, В мире, Турция
В Стамбуле спасли двоих рабочих после обвала грунта на стройке в метро

После обвала грунта на строительстве станции метро в Стамбуле спасли 2 рабочих

© IHAЭкстренные службы на месте происшествия, где произошел обвал грунта на строящейся станции метро "Кабаташ" в Стамбуле
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел обвал грунта на строящейся станции метро Кабаташ в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© IHA
Экстренные службы на месте происшествия, где произошел обвал грунта на строящейся станции метро "Кабаташ" в Стамбуле
СТАМБУЛ, 15 ноя – РИА Новости. Двое рабочих спасены после обвала грунта на строительстве метро в Стамбуле, еще трое смогли выбраться самостоятельно, сообщила мэрия мегаполиса.
Обвал грунта произошел в субботу в центре Стамбула на строящейся станции метро "Кабаташ".
«
"Этой ночью на строительной площадке метро "Кабаташ" во время заливки бетона произошло частичное обрушение на минус шестом этаже, в результате пятеро рабочих оказались заблокированы. Трое выбрались самостоятельно, еще двоим помогли спасатели. По результатам проверки установлено, что под завалами никого не осталось, а состояние спасенных рабочих в норме", - сообщила мэрия Стамбула в пресс-релизе.
Станция расположена на берегу Босфорского пролива и должна стать конечной на линии M7. Станцию планируют открыть в 2027 году, темпы строительства не раз замедлялись из-за обнаружения различных археологических находок на маршруте.
Обрушение многоэтажного дома в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
В Стамбуле обрушился шестиэтажный дом
29 октября, 08:28
 
Стамбул, В мире, Турция
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
