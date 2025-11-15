https://ria.ru/20251115/stambul-2055227260.html
В Стамбуле спасли двоих рабочих после обвала грунта на стройке в метро
В Стамбуле спасли двоих рабочих после обвала грунта на стройке в метро
Двое рабочих спасены после обвала грунта на строительстве метро в Стамбуле, еще трое смогли выбраться самостоятельно, сообщила мэрия мегаполиса. РИА Новости, 16.11.2025
2025-11-15T22:42:00+03:00
2025-11-15T22:42:00+03:00
2025-11-16T13:00:00+03:00
СТАМБУЛ, 15 ноя – РИА Новости. Двое рабочих спасены после обвала грунта на строительстве метро в Стамбуле, еще трое смогли выбраться самостоятельно, сообщила мэрия мегаполиса.
Обвал грунта произошел в субботу в центре Стамбула
на строящейся станции метро "Кабаташ".
«
"Этой ночью на строительной площадке метро "Кабаташ" во время заливки бетона произошло частичное обрушение на минус шестом этаже, в результате пятеро рабочих оказались заблокированы. Трое выбрались самостоятельно, еще двоим помогли спасатели. По результатам проверки установлено, что под завалами никого не осталось, а состояние спасенных рабочих в норме", - сообщила мэрия Стамбула в пресс-релизе.
Станция расположена на берегу Босфорского пролива и должна стать конечной на линии M7. Станцию планируют открыть в 2027 году, темпы строительства не раз замедлялись из-за обнаружения различных археологических находок на маршруте.