Рейтинг@Mail.ru
США считают, что у Израиля и Эр-Рияда есть противоречия, сообщает Axios - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:40 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/ssha-2055227066.html
США считают, что у Израиля и Эр-Рияда есть противоречия, сообщает Axios
США считают, что у Израиля и Эр-Рияда есть противоречия, сообщает Axios - РИА Новости, 15.11.2025
США считают, что у Израиля и Эр-Рияда есть противоречия, сообщает Axios
В США считают, что для нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии пока есть серьезные препятствия, сообщает портал Axios со ссылкой на американских... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T22:40:00+03:00
2025-11-15T22:40:00+03:00
в мире
израиль
сша
саудовская аравия
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
биньямин нетаньяху
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016631625_276:631:2795:2048_1920x0_80_0_0_3c145906ebb224975970db2ed6f00d3a.jpg
https://ria.ru/20251115/izrail-2055225278.html
https://ria.ru/20251115/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
саудовская аравия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0d/2016631625_196:0:2927:2048_1920x0_80_0_0_a334945d166d3242059bf6647adb3f37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), биньямин нетаньяху
В мире, Израиль, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Биньямин Нетаньяху
США считают, что у Израиля и Эр-Рияда есть противоречия, сообщает Axios

Axios: США признают, что вопрос Палестины мешает отношениям Израиля и Эр-Рияда

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп и Мухаммед бин Салман
Дональд Трамп и Мухаммед бин Салман - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп и Мухаммед бин Салман. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В США считают, что для нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии пока есть серьезные препятствия, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Как ранее отметил Axios, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит возможность нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии на встрече с саудовским наследным принцем и премьером Мухаммедом бен Салманом в Вашингтоне. Американский лидер рассчитывает, что Эр-Рияд скоро присоединится к "Соглашениям Авраама", добавил портал.
Дональд Трамп слушает Биньямина Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Израиль хочет надавить на Саудовскую Аравию через США, сообщает Axios
Вчера, 22:15
"Они (американские чиновники - ред.) признают, что между саудитами и израильтянами остаются серьезные разночтения", - пишет портал.
По данным портала, основной помехой на пути к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией служит позиция израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который отказывается брать на себя обязательства по обеспечению палестинской государственности в будущем, чего желает Эр-Рияд.
Израильские чиновники в комментарии порталу выразили надежду, что Трамп призовет наследного принца смягчить свои требования, и их встреча в Белом доме даст начало прямым переговорам между ними и Израилем по возможной мирной сделке, которая могла бы быть достигнута в ближайшие месяцы.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге, был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Государством Израиль.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАСаудовская АравияДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Биньямин Нетаньяху
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала