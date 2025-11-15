США считают, что у Израиля и Эр-Рияда есть противоречия, сообщает Axios

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. В США считают, что для нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии пока есть серьезные препятствия, сообщает портал Axios со ссылкой на американских чиновников.
Как ранее отметил Axios, в пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит возможность нормализации отношений Израиля и Саудовской Аравии на встрече с саудовским наследным принцем и премьером Мухаммедом бен Салманом в Вашингтоне. Американский лидер рассчитывает, что Эр-Рияд скоро присоединится к "Соглашениям Авраама", добавил портал.
"Они (американские чиновники - ред.) признают, что между саудитами и израильтянами остаются серьезные разночтения", - пишет портал.
По данным портала, основной помехой на пути к нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией служит позиция израильского премьера Биньямина Нетаньяху, который отказывается брать на себя обязательства по обеспечению палестинской государственности в будущем, чего желает Эр-Рияд.
Израильские чиновники в комментарии порталу выразили надежду, что Трамп призовет наследного принца смягчить свои требования, и их встреча в Белом доме даст начало прямым переговорам между ними и Израилем по возможной мирной сделке, которая могла бы быть достигнута в ближайшие месяцы.
В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими государствами. В итоге, был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако пока не заключили соответствующего документа с Государством Израиль.