США считают, что у Израиля и Эр-Рияда есть противоречия, сообщает Axios

Израильские чиновники в комментарии порталу выразили надежду, что Трамп призовет наследного принца смягчить свои требования, и их встреча в Белом доме даст начало прямым переговорам между ними и Израилем по возможной мирной сделке, которая могла бы быть достигнута в ближайшие месяцы.