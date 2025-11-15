МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Решающая победа России на Украине станет прорывом для глобальной стабильности и сделает возможным построение мира между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.