Риттер оценил значение будущей победы России на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:21 15.11.2025 (обновлено: 21:26 15.11.2025)
Риттер оценил значение будущей победы России на Украине
Риттер оценил значение будущей победы России на Украине - РИА Новости, 15.11.2025
Риттер оценил значение будущей победы России на Украине
Решающая победа России на Украине станет прорывом для глобальной стабильности и сделает возможным построение мира между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью РИА Новости, 15.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
москва
скотт риттер
владимир путин
брикс
россия
украина
москва
в мире, россия, украина, москва, скотт риттер, владимир путин, брикс, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Москва, Скотт Риттер, Владимир Путин, БРИКС, НАТО
Риттер оценил значение будущей победы России на Украине

Риттер: победа России на Украине станет прорывом для глобальной стабильности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАмериканский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Американский военный эксперт Скотт Риттер на пресс-конференции в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Решающая победа России на Украине станет прорывом для глобальной стабильности и сделает возможным построение мира между Москвой и Вашингтоном, заявил в интервью РИА Новости бывший американский разведчик Скотт Риттер.
"Решающая победа России на Украине станет абсолютным прорывом, потому что она лишит Европу возможности использовать Украину как средство провоцирования России. Это откроет дверь для неподдельного мира между Россией и США, и я думаю, что это принесёт стабильность. Итак, самое главное - это полная победа России, тотальная победа России на Украине", - заявил собеседник агентства.
Риттер пояснил, что "полная победа России" означает достижение Россией всех целей, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным.
Помимо конфликта на Украине, Риттер также указал на эволюцию БРИКС как на одно из наиболее значимых геополитических событий, которые следует наблюдать в ближайшие три-пять лет. Он предположил, что развитие блока может существенно изменить существующий мировой порядок.
"Мы видим, что БРИКС обладает большим потенциалом", - добавил Риттер.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
