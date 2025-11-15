Рейтинг@Mail.ru
Tesla требует от поставщиков отказаться от деталей из Китая, пишет WSJ - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 15.11.2025 (обновлено: 18:01 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/ssha-2055197217.html
Tesla требует от поставщиков отказаться от деталей из Китая, пишет WSJ
Tesla требует от поставщиков отказаться от деталей из Китая, пишет WSJ - РИА Новости, 15.11.2025
Tesla требует от поставщиков отказаться от деталей из Китая, пишет WSJ
Американский производитель электромобилей Tesla требует от своих поставщиков отказаться от китайских комплектующих при производстве автомобилей в США, компания... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T17:42:00+03:00
2025-11-15T18:01:00+03:00
в мире
сша
китай
дональд трамп
пало-альто
tesla motors
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010865747_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7d93a2246c54830241591a87995ce9d6.jpg
https://ria.ru/20251107/mask-2053318690.html
сша
китай
пало-альто
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0c/2010865747_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_42b99d9a9220d46fd283b177a5d3fa72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, китай, дональд трамп, пало-альто, tesla motors
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Пало-Альто, Tesla motors
Tesla требует от поставщиков отказаться от деталей из Китая, пишет WSJ

WSJ: Tesla в ближайшие годы хочет перейти на детали, произведенные вне Китая

© AP Photo / Andy WongСтанция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай
Станция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Andy Wong
Станция зарядки электромобилей возле дилерского центра Tesla в Пекине, Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Американский производитель электромобилей Tesla требует от своих поставщиков отказаться от китайских комплектующих при производстве автомобилей в США, компания хочет полностью перейти на детали, произведённые за пределами Китая, в течение ближайших года или двух, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"Tesla требует от своих поставщиков исключить комплектующие китайского производства при производстве своих автомобилей в США, что является свежим примером последствий углубления геополитической напряженности между США и Китаем... Tesla нацелена полностью перейти на комплектующие, произведённые за пределами Китая, в течение ближайших года или двух", - говорится в сообщении.
По данным источников газеты, ранее в этом году Tesla приняла решение прекратить сотрудничество с китайскими поставщиками для своих автомобилей, производимых в США: Tesla и её поставщики уже заменили некоторые комплектующие китайского производства деталями, произведёнными в других странах. Отмечается, что компания ускорила реализацию планов по отказу от китайских комплектующих после того, как президент США Дональд Трамп ввёл высокие пошлины на китайский импорт.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Инвесторы Tesla одобрили выплату Маску в почти триллион долларов
7 ноября, 01:09
 
В миреСШАКитайДональд ТрампПало-АльтоTesla motors
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала