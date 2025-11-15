https://ria.ru/20251115/ssha-2055115278.html
США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы
США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы - РИА Новости, 15.11.2025
США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы
В США провели летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем F-35, сообщили в Сандийской национальной лаборатории при министерстве... РИА Новости, 15.11.2025
ВАШИНГТОН, 15 ноября - РИА Новости. В США провели летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем F-35, сообщили в Сандийской национальной лаборатории при министерстве энергетики Соединенных Штатов.
"Сандия совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США (NNSA) провели серию успешных летных испытаний арсенала на полигоне Тонопа в Неваде
… инертные единицы ядерной гравитационной бомбы B61-12 были успешно доставлены и сброшены самолетом F-3
5", - сообщили в лаборатории.
Проведенные испытания там назвали значимым шагом в проверке характеристик этого боеприпаса. Тесты, состоявшиеся с 19 по 21 августа текущего года, продемонстрировали успешность, подтвердив способность самолета к доставке ядерной бомбы и функционирование систем оружия.
Также сообщается, что к концу 2024 года NNSA завершила программу, направленную на продление срока службы B61-12, продлив эксплуатацию бомб минимум на 20 лет.
"Стоит отметить, что в ходе тестов произошло и другое важное событие. Тестовая серия впервые включала предварительную термическую подготовку испытательной системы для транспортировки на F-35 перед ее сбросом", - уточнили специалисты лаборатории.
Президент США Дональд Трамп
30 октября заявил о своем решении начать испытания ядерного вооружения наравне с другими странами, которые якобы имеют такие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что этот процесс начнется незамедлительно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
предупредил, что Россия даст ответ, если какая-либо ядерная держава приступит к таким испытаниям.
Президент России Владимир Путин
5 ноября провел совещание с Совбезом РФ, в ходе которого министр обороны Андрей Белоусов
предложил начать подготовку к восстановлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать данные, провести детальный анализ в Совбезе РФ и предложить возможные шаги по подготовке сопоставимых испытаний ядерного оружия.