США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы
04:12 15.11.2025 (обновлено: 05:40 15.11.2025)
США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы
США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы

США провели летные испытания со сбросом ядерной гравитационной бомбы B61-12

Флаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в медиабанк
Флаги США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноября - РИА Новости. В США провели летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем F-35, сообщили в Сандийской национальной лаборатории при министерстве энергетики Соединенных Штатов.
"Сандия совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США (NNSA) провели серию успешных летных испытаний арсенала на полигоне Тонопа в Неваде… инертные единицы ядерной гравитационной бомбы B61-12 были успешно доставлены и сброшены самолетом F-35", - сообщили в лаборатории.
Проведенные испытания там назвали значимым шагом в проверке характеристик этого боеприпаса. Тесты, состоявшиеся с 19 по 21 августа текущего года, продемонстрировали успешность, подтвердив способность самолета к доставке ядерной бомбы и функционирование систем оружия.
Также сообщается, что к концу 2024 года NNSA завершила программу, направленную на продление срока службы B61-12, продлив эксплуатацию бомб минимум на 20 лет.
"Стоит отметить, что в ходе тестов произошло и другое важное событие. Тестовая серия впервые включала предварительную термическую подготовку испытательной системы для транспортировки на F-35 перед ее сбросом", - уточнили специалисты лаборатории.
Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил о своем решении начать испытания ядерного вооружения наравне с другими странами, которые якобы имеют такие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что этот процесс начнется незамедлительно.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия даст ответ, если какая-либо ядерная держава приступит к таким испытаниям.
Президент России Владимир Путин 5 ноября провел совещание с Совбезом РФ, в ходе которого министр обороны Андрей Белоусов предложил начать подготовку к восстановлению ядерных испытаний на полигоне "Новая Земля". Путин поручил собрать данные, провести детальный анализ в Совбезе РФ и предложить возможные шаги по подготовке сопоставимых испытаний ядерного оружия.
