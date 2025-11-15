США провели летные испытания со сбросом ядерной бомбы

ВАШИНГТОН, 15 ноября - РИА Новости. В США провели летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 с истребителем F-35, сообщили в Сандийской национальной лаборатории при министерстве энергетики Соединенных Штатов.

"Сандия совместно с Национальным управлением по ядерной безопасности США (NNSA) провели серию успешных летных испытаний арсенала на полигоне Тонопа в Неваде … инертные единицы ядерной гравитационной бомбы B61-12 были успешно доставлены и сброшены самолетом F-3 5", - сообщили в лаборатории.

Проведенные испытания там назвали значимым шагом в проверке характеристик этого боеприпаса. Тесты, состоявшиеся с 19 по 21 августа текущего года, продемонстрировали успешность, подтвердив способность самолета к доставке ядерной бомбы и функционирование систем оружия.

Также сообщается, что к концу 2024 года NNSA завершила программу, направленную на продление срока службы B61-12, продлив эксплуатацию бомб минимум на 20 лет.

"Стоит отметить, что в ходе тестов произошло и другое важное событие. Тестовая серия впервые включала предварительную термическую подготовку испытательной системы для транспортировки на F-35 перед ее сбросом", - уточнили специалисты лаборатории.

Президент США Дональд Трамп 30 октября заявил о своем решении начать испытания ядерного вооружения наравне с другими странами, которые якобы имеют такие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп отметил, что этот процесс начнется незамедлительно.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупредил, что Россия даст ответ, если какая-либо ядерная держава приступит к таким испытаниям.