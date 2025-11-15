Рейтинг@Mail.ru
СМИ: чиновники из США ездили по ЕС, пытаясь убрать весь российский газ - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:40 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/ssha-2055108642.html
СМИ: чиновники из США ездили по ЕС, пытаясь убрать весь российский газ
СМИ: чиновники из США ездили по ЕС, пытаясь убрать весь российский газ - РИА Новости, 15.11.2025
СМИ: чиновники из США ездили по ЕС, пытаясь убрать весь российский газ
Американские чиновники совершали поездки по Европе в рамках усилий по продаже американских энергоносителей и уничтожению "всего до последней молекулы"... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T02:40:00+03:00
2025-11-15T02:40:00+03:00
в мире
европа
сша
женева (город)
gunvor group
лукойл
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20251114/shveytsariya-2054891682.html
https://ria.ru/20251113/rossija-2054818034.html
европа
сша
женева (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, сша, женева (город), gunvor group, лукойл, евросоюз
В мире, Европа, США, Женева (город), Gunvor Group, ЛУКОЙЛ, Евросоюз
СМИ: чиновники из США ездили по ЕС, пытаясь убрать весь российский газ

FT: чиновники из США ездили по ЕС, пытаясь убрать весь российский газ

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Американские чиновники совершали поездки по Европе в рамках усилий по продаже американских энергоносителей и уничтожению "всего до последней молекулы" российского газа на континенте, утверждает газета Financial Times.
"Американские чиновники совершали поездки по Европе в рамках усилий по продаже американских энергоносителей и уничтожению "всех до последней молекулы" российского газа на континенте", - утверждает газета.
Трубы для Nord Stream 2 - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Швейцарская Pyrit заинтересована в покупке операторов "Северных потоков"
Вчера, 03:15
Издание описывает подробности срыва сделки о покупке активов компанией Gunvor. Отмечается, что для Gunvor ситуация была непростой, так как СМИ уделили большое внимание "ее прошлым связям с Москвой".
Несколько неназванных источников, осведомленных о переговорах Gunvor и "Лукойла", отметили Financial Times, что "Лукойл" якобы начал искать покупателей для своих подразделений в Европе и других частях мира еще в 2023 году. По словам издания, американские чиновники, отвечающие за санкции, регулярно общались с участниками процесса и посещали офисы Gunvor в Женеве и других энергетических компаний, чтобы понять влияние ограничений на энергетическую систему Европы.
Как следует из имеющегося в распоряжении РИА Новости документа, в пятницу минфин США выдал лицензию, разрешающую до 13 декабря транзакции, связанные с продажей международного бизнеса "Лукойла".
Санкции против "Лукойла" 15 октября ввела Великобритания. За ней последовали США и 22 октября включили в санкционный список компанию и ее "дочек", в которых та владеет долей более 50%, предписав завершить все операции до 21 ноября. ЕС в рамках опубликованного 23 октября очередного пакета санкций ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"Лукойл" 27 октября сообщил, что намерен продать свои зарубежные активы и уже начал рассматривать предложения от потенциальных покупателей. Позже стало известно, что компания согласовала ключевые условия сделки о продаже активов с международным сырьевым трейдером Gunvor. Но затем компания Gunvor заявила, что из-за неполучения необходимой лицензии от минфина США отзывает предложение о покупке этих активов.
"Лукойлу" принадлежат два нефтеперерабатывающих завода в Европе - в Румынии и Болгарии, а также сеть АЗС Teboil. Также он является оператором проекта "Западная Курна-2" в Ираке с долей 75%. Есть ряд активов в Африке, где у "Лукойла" - 50%. Кроме того, в некоторых зарубежных проектах компания выступает миноритарием.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Пять стран ЕС купили у России нефть и газ на 938 миллионов евро за месяц
13 ноября, 17:09
 
В миреЕвропаСШАЖенева (город)Gunvor GroupЛУКОЙЛЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала