СМИ раскрыли, как США оправдывают удары по Венесуэле

ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Администрация США в качестве аргумента о законности наносимых ударов по венесуэльским суднам привела угрозу использование наркотика фентанила как химоружия, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"По словам члена палаты представителей и другого осведомленного лица, в секретной записке министерства юстиции, санкционирующей нанесение ударов по судам, перевозящим наркотики, фентанил описывается как потенциальная угроза химического оружия", — говорится в сообщении.
В период с сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. При этом в конгрессе США усомнились в наличии законных оснований на проведение данных операций без разрешения законодателей.
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы", поскольку в результате ударов по судам погибли на тот момент уже 27 граждан из стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.