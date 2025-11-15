Рейтинг@Mail.ru
СМИ раскрыли, как США оправдывают удары по Венесуэле - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 15.11.2025 (обновлено: 06:01 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/ssha-2055106515.html
СМИ раскрыли, как США оправдывают удары по Венесуэле
СМИ раскрыли, как США оправдывают удары по Венесуэле - РИА Новости, 15.11.2025
СМИ раскрыли, как США оправдывают удары по Венесуэле
Администрация США в качестве аргумента о законности наносимых ударов по венесуэльским суднам привела угрозу использование наркотика фентанила как химоружия,... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T01:58:00+03:00
2025-11-15T06:01:00+03:00
в мире
сша
венесуэла
мексика
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8a484bf7db7e0f954c004034056b668.jpg
https://ria.ru/20251114/venesulskiydias-2055063821.html
https://ria.ru/20251114/mid-2054997196.html
сша
венесуэла
мексика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029912764_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_dffd88998add89c5adc7c89279280f1d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, венесуэла, мексика, густаво петро
В мире, США, Венесуэла, Мексика, Густаво Петро
СМИ раскрыли, как США оправдывают удары по Венесуэле

WSJ: США оправдывают удары по Венесуэле угрозой фентанила как химоружия

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 15 ноя — РИА Новости. Администрация США в качестве аргумента о законности наносимых ударов по венесуэльским суднам привела угрозу использование наркотика фентанила как химоружия, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
"По словам члена палаты представителей и другого осведомленного лица, в секретной записке министерства юстиции, санкционирующей нанесение ударов по судам, перевозящим наркотики, фентанил описывается как потенциальная угроза химического оружия", — говорится в сообщении.
Митинг центре Каракаса - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Венесуэле не верят, что главная цель атаки США наркокартели
Вчера, 18:39
При этом издание со ссылкой на экспертов отмечает, что доказательств производства фентанила в Венесуэле нет. Обычно этот опиоид изготавливается в Мексике и перевозится по суше, а не на лодках, по которым США наносят удары в последние месяцы, пишет WSJ.
В период с сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. При этом в конгрессе США усомнились в наличии законных оснований на проведение данных операций без разрешения законодателей.
Президент Колумбии Густаво Петро 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы", поскольку в результате ударов по судам погибли на тот момент уже 27 граждан из стран латиноамериканского региона. По его мнению, эти действия нарушают международное право.
Учения США в Карибском море - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
МИД прокомментировал методы США в отношении Венесуэлы
Вчера, 14:43
 
В миреСШАВенесуэлаМексикаГуставо Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала