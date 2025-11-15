СМИ раскрыли, как США оправдывают удары по Венесуэле

"По словам члена палаты представителей и другого осведомленного лица, в секретной записке министерства юстиции, санкционирующей нанесение ударов по судам, перевозящим наркотики, фентанил описывается как потенциальная угроза химического оружия", — говорится в сообщении.

В период с сентября по ноябрь США неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. При этом в конгрессе США усомнились в наличии законных оснований на проведение данных операций без разрешения законодателей.