Пошлины дали США доступ к чужим рынкам, заявил торгпред - РИА Новости, 15.11.2025
01:55 15.11.2025
Пошлины дали США доступ к чужим рынкам, заявил торгпред
в мире
сша
сальвадор
гватемала (республика)
дональд трамп
РИА Новости
Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
в мире, сша, сальвадор, гватемала (республика), дональд трамп
В мире, США, Сальвадор, Гватемала (республика), Дональд Трамп
Пошлины дали США доступ к чужим рынкам, заявил торгпред

Торгпред Грир: пошлины дали США доступ к чужим рынкам

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonАмериканский флаг перед Белым домом в Вашингтоне
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Американский флаг перед Белым домом в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 15 ноя - РИА Новости. Введенные администрацией президента США Дональда Трампа пошлины позволили Соединенным Штатам получить доступ к зарубежным рынкам, которого страна пыталась добиться более 25 лет, заявил торговый представитель США Джеймисон Грир.
Ранее Белый дом сообщил о достижении договоренностей по рамочным соглашениям о торговле с Сальвадором, Гватемалой, Аргентиной, Эквадором и Швейцарией.
Президентский дворец в Гватемале - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Гватемала достигла соглашения с США о снижении пошлин
Вчера, 01:48
"Мы ввели пошлины. Мы провели переговоры. У нас есть соглашения, и они реальны. Они содержательны. Они дают нам новый доступ на зарубежные рынки, которого мы пытались добиться более 25 лет", - сказал Грир телеканалу Fox Business.
Торгпред отметил, что Соединенные Штаты смогли навязать миру новый раунд торговых переговоров и наверстать 30 лет упущенного времени.
После возвращения в Белый дом Трамп стал ужесточать торговую политику. Кульминацией стало объявление 2 апреля о введении базовой ставки на импорт в 10% и повышенных "взаимных" пошлин для отдельных стран. Этот день Трамп назвал "Днем освобождения". При этом уже через неделю повышение тарифов было поставлено на паузу, а США начали торговые переговоры со многими партнерами.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Индия выделила средства на смягчение последствий введения пошлин США
13 ноября, 10:20
 
