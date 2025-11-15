https://ria.ru/20251115/spetsoperatsiya-2055124198.html
ВС России ликвидировали трех операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области
ВС России ликвидировали трех операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 15.11.2025
ВС России ликвидировали трех операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области
Подразделения группировки войск РФ "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Новое Запорожской области захватили опорный пункт БПЛА ВСУ и ликвидировали... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T07:18:00+03:00
2025-11-15T07:18:00+03:00
2025-11-15T07:18:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f08c45a904ae7953072cb61a6f41caa8.jpg
https://ria.ru/20251115/spetsoperatsiya-2055122436.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/08/2034106677_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_631a1f549583d263edc313e16cda1813.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВС России ликвидировали трех операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области
Бойцы "Востока" ликвидировали трех операторов БПЛА ВСУ в Запорожской области
ДОНЕЦК, 15 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск РФ "Восток" в ходе освобождения населенного пункта Новое Запорожской области захватили опорный пункт БПЛА ВСУ и ликвидировали трёх операторов дронов, рассказал РИА Новости боец с позывным "Ямач".
"Заходили по лесополосе, была команда взять опорный пункт БПЛА. При зачистке ликвидировали трёх операторов БПЛА", - рассказал военнослужащий.
По словам бойца, российские военнослужащие также уничтожили технику противника.
"Были компьютеры, ноутбуки. Полностью все оборудование пришлось уничтожить", - добавил "Ямач".