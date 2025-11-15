https://ria.ru/20251115/spetsoperatsiya-2055122436.html
ВС России сорвали четыре атаки боевиков ВСУ в Сумской области
Четыре атаки ВСУ сорваны в Сумской области, уничтожено до взвода украинских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 15.11.2025
ВС России сорвали четыре атаки боевиков ВСУ в Сумской области
ВС России сорвали четыре атаки 225-го штурмового полка ВСУ в Сумской области