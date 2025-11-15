СМИ: создательница "Телепузиков" раскритиковала новые детские передачи

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Создательница британского детского телешоу "Телепузики" продюсер Энн Вуд назвала современные детские передачи на YouTube пустыми, по ее мнению, они не развивают воображение у детей, сообщает газета Guardian.
"Создательница "Телепузиков" предупредила родителей, что многие программы для детей на YouTube "пустые" и "никак не способствуют развитию творческого воображения у детей", - пишет издание.
Продюсер заявила, что "очень много людей не понимают "Телепузиков", но добавила, что ее шоу добилось успеха благодаря тому, что было создано на исследованиях мнения детей и фокус-группах с их участием, следует из публикации. При этом, по ее словам, современные передачи создаются как "отвлекающий маневр" в помощь занятым родителям.
Детское шоу "Телепузики" производства компании Би-би-си выходило с эфир с 1997 по 2001 год.
