Рейтинг@Mail.ru
СМИ: создательница "Телепузиков" раскритиковала новые детские передачи - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:40 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/sozdatel-2055173307.html
СМИ: создательница "Телепузиков" раскритиковала новые детские передачи
СМИ: создательница "Телепузиков" раскритиковала новые детские передачи - РИА Новости, 15.11.2025
СМИ: создательница "Телепузиков" раскритиковала новые детские передачи
Создательница британского детского телешоу "Телепузики" продюсер Энн Вуд назвала современные детские передачи на YouTube пустыми, по ее мнению, они не развивают РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T14:40:00+03:00
2025-11-15T14:40:00+03:00
культура
в мире
youtube
би-би-си
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16516/32/165163239_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_415b099fb63c82e366222f6a82861cdc.jpg
https://ria.ru/20250417/youtube-2011714907.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16516/32/165163239_68:0:979:683_1920x0_80_0_0_fbbde4ae7e8165015c4a3d0a89f9a167.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, youtube, би-би-си
Культура, В мире, YouTube, Би-би-си
СМИ: создательница "Телепузиков" раскритиковала новые детские передачи

Guardian: создательница Телепузиков Вуд назвала детские передачи пустыми

© Flickr / twodollaТелепузики
Телепузики - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Flickr / twodolla
Телепузики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Создательница британского детского телешоу "Телепузики" продюсер Энн Вуд назвала современные детские передачи на YouTube пустыми, по ее мнению, они не развивают воображение у детей, сообщает газета Guardian.
"Создательница "Телепузиков" предупредила родителей, что многие программы для детей на YouTube "пустые" и "никак не способствуют развитию творческого воображения у детей", - пишет издание.
Продюсер заявила, что "очень много людей не понимают "Телепузиков", но добавила, что ее шоу добилось успеха благодаря тому, что было создано на исследованиях мнения детей и фокус-группах с их участием, следует из публикации. При этом, по ее словам, современные передачи создаются как "отвлекающий маневр" в помощь занятым родителям.
Детское шоу "Телепузики" производства компании Би-би-си выходило с эфир с 1997 по 2001 год.
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
В Госдуме прокомментировали ситуацию с YouTube
17 апреля, 02:28
 
КультураВ миреYouTubeБи-би-си
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала