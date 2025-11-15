Рейтинг@Mail.ru
Война на Украине проиграна, заявил экс-советник Трампа
08:49 15.11.2025 (обновлено: 15:30 15.11.2025)
Война на Украине проиграна, заявил экс-советник Трампа
Советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн заявил, что "война на Украине была проиграна", а США должны немедленно найти...
Война на Украине проиграна, заявил экс-советник Трампа

Экс-советник Трампа Флинн призвал пересмотреть все принятые при Байдене решения

Майкл Флинн
Майкл Флинн - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Майкл Флинн. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн заявил, что "война на Украине была проиграна", а США должны немедленно найти выход из этой катастрофической для них ситуации и пересмотреть все решения, принятые при экс-президенте Джо Байдене.
"Война на Украине проиграна, и США должны пересмотреть все решения, принятые при администрации Байдена. Это катастрофа, и мы должны немедленно найти выход для США", — написал Флинн в соцсети Х.
Это сообщение прокомментировал глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, заявивший, что "фейковые нарративы Байдена разрушились".
