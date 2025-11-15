https://ria.ru/20251115/sovetnik-2055129898.html
Война на Украине проиграна, заявил экс-советник Трампа
Война на Украине проиграна, заявил экс-советник Трампа - РИА Новости, 15.11.2025
Война на Украине проиграна, заявил экс-советник Трампа
Советник президента США Дональда Трампа при его первом сроке правления Майкл Флинн заявил, что "война на Украине была проиграна", а США должны немедленно найти... РИА Новости, 15.11.2025
Война на Украине проиграна, заявил экс-советник Трампа
