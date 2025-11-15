В Сочи открылся построенный с нуля футуристичный санаторий

СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости. Первый построенный с ноля за последние 25 лет санаторий в Сочи открылся в Хостинском районе курорта с торжественной церемонии встречи первых гостей, передает корреспондент РИА Новости.

В новом санатории предусмотрены традиционные лечебные процедуры на основе минеральных вод, грязе- и водолечение, физиотерапия, а также лечение с помощью ультрасовременных передовых технологий: криотерапии, митохакинга, нейронутрициологии. Концепция санатория, по словам генерального директора "Кристалл" Бориса Анкудинова, состояла в том, чтобы максимально использовать все имеющиеся природные ресурсы.

"Это минеральные воды, местные грязи и наследие, так скажем, советского традиционного профилактического лечения, то есть все методы, бальнеология, физиотерапия, - это то, на что мы были настроены. У нас была возможность покупать современное, инновационное оборудование, использовать новые методы лечения, вносить их в наши медицинские программы, поэтому все это можно здесь увидеть", - сказал Анкудинов.

В распоряжении гостей - 354 номера, разделенные на восемь категорий, площадью от 24 до 65 квадратных метров. Помимо стандартных номеров с личными балконами или террасами с видом на море и горы, доступны уникальные "Медицинские Сюиты", оснащенные инфракрасной сауной и медицинским оборудованием для проведения процедур.

Первый заместитель генерального директора "Группы ЛСР" Игорь Левит рассказал журналистам, что строительство сочинского санатория заняло более трех лет, этот проект стал первым в санаторно-отельном направлении группы компаний ЛСР . Ранее на этом же месте располагался пансионат с одноименным названием. Строители предусмотрели все: например, из-за угрозы подтоплений во время сочинских ливней было принято решение поднять объект выше уровня земли, уточнил, первый заместитель генерального директора.

"Сочи - это необычное место, город, который находится в сейсмической зоне, и все требования к строительству объектов здесь очень жесткие, надо рассчитывать на почти девятибалльную сейсмическую активность. Санаторий полностью построен по всем требованиям, мы спокойны. Также в Сочи часто бывают проливные ливни. Мы были свидетелями этого на протяжении всего цикла строительства. Строительная площадка, как только мы приступили к стройке, один раз была полностью затоплена, поэтому мы вынуждены были принять решение поднять территорию почти на 1,5 метра. И сейчас наводнение нам не страшно", - добавил Левит.

Новый санаторно-оздоровительный комплекс построен в современном футуристическом стиле: его отличают плавные линии, панорамные окна и каскадные балконы номеров. Центральное пространство санатория представлено просторным атриумом с зимним садом под стеклянным куполом. В нем высажены 100-летние трехметровые древовидные папоротники диксонии - в Сочи они единственные в своем роде, - а также 20 видов тропических растений и лианы, которые вьются по внутренним балконам на несколько этажей вверх.

"Хотелось поменять само представление людей о санатории, создав такой ультрасовременный объект, который бы менял парадигму в голове людей", - поделился с агентством архитектор санатория Александр Амиров.

Для гостей санатория также доступен бювет с шестью видами минеральной воды. Предполагается, что подогреваемый бассейн будет наполнен минеральной водой из местной скважины.

Санаторий доступен для проживания круглый год. Сейчас предлагается размещение с завтраком от порядка 15 тысяч рублей.

"Но как только мы введем в действие основные наши лицензионные программы, мы рассчитываем, что цена будет от 25 тысяч рублей. Забронировать уже можно на нашем официальном сайте… Для нас самой главной задачей стало создать пространство, в котором гость изначально, сделав осознанный выбор, пройдет путь трансформации, сделает своей привычкой, а затем и традицией", - заключил Анкудинов.