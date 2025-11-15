Рейтинг@Mail.ru
В Сочи открылся построенный с нуля футуристичный санаторий - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
19:47 15.11.2025 (обновлено: 19:48 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/sochi-2055210737.html
В Сочи открылся построенный с нуля футуристичный санаторий
В Сочи открылся построенный с нуля футуристичный санаторий - РИА Новости, 15.11.2025
В Сочи открылся построенный с нуля футуристичный санаторий
Первый построенный с ноля за последние 25 лет санаторий в Сочи открылся в Хостинском районе курорта с торжественной церемонии встречи первых гостей, передает... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T19:47:00+03:00
2025-11-15T19:48:00+03:00
туризм
сочи
лср
общество
здоровье - общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147298/44/1472984436_0:100:3283:1947_1920x0_80_0_0_16954c9304082a9a81864ab0f258ffd7.jpg
https://ria.ru/20251114/baba-yaga-2055066403.html
https://ria.ru/20251017/abkhaziya-2048480194.html
https://ria.ru/20251029/rossiya-2051644369.html
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147298/44/1472984436_277:0:3006:2047_1920x0_80_0_0_8dfe2d3ccbc8ad149acf78e5236a8b82.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, лср, общество, здоровье - общество
Туризм, Сочи, ЛСР, Общество, Здоровье - Общество
В Сочи открылся построенный с нуля футуристичный санаторий

В Сочи открылся первый за последние 25 лет построенный с ноля санаторий

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкСборка чая в Хостинском районе
Сборка чая в Хостинском районе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Сборка чая в Хостинском районе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СОЧИ, 15 ноя - РИА Новости. Первый построенный с ноля за последние 25 лет санаторий в Сочи открылся в Хостинском районе курорта с торжественной церемонии встречи первых гостей, передает корреспондент РИА Новости.
В новом санатории предусмотрены традиционные лечебные процедуры на основе минеральных вод, грязе- и водолечение, физиотерапия, а также лечение с помощью ультрасовременных передовых технологий: криотерапии, митохакинга, нейронутрициологии. Концепция санатория, по словам генерального директора "Кристалл" Бориса Анкудинова, состояла в том, чтобы максимально использовать все имеющиеся природные ресурсы.
Сказочный персонаж Баба-Яга - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В "Сочи Парке" открыли вакансию и. о. Бабы Яги
Вчера, 19:00
"Это минеральные воды, местные грязи и наследие, так скажем, советского традиционного профилактического лечения, то есть все методы, бальнеология, физиотерапия, - это то, на что мы были настроены. У нас была возможность покупать современное, инновационное оборудование, использовать новые методы лечения, вносить их в наши медицинские программы, поэтому все это можно здесь увидеть", - сказал Анкудинов.
В распоряжении гостей - 354 номера, разделенные на восемь категорий, площадью от 24 до 65 квадратных метров. Помимо стандартных номеров с личными балконами или террасами с видом на море и горы, доступны уникальные "Медицинские Сюиты", оснащенные инфракрасной сауной и медицинским оборудованием для проведения процедур.
Первый заместитель генерального директора "Группы ЛСР" Игорь Левит рассказал журналистам, что строительство сочинского санатория заняло более трех лет, этот проект стал первым в санаторно-отельном направлении группы компаний ЛСР. Ранее на этом же месте располагался пансионат с одноименным названием. Строители предусмотрели все: например, из-за угрозы подтоплений во время сочинских ливней было принято решение поднять объект выше уровня земли, уточнил, первый заместитель генерального директора.
"Сочи - это необычное место, город, который находится в сейсмической зоне, и все требования к строительству объектов здесь очень жесткие, надо рассчитывать на почти девятибалльную сейсмическую активность. Санаторий полностью построен по всем требованиям, мы спокойны. Также в Сочи часто бывают проливные ливни. Мы были свидетелями этого на протяжении всего цикла строительства. Строительная площадка, как только мы приступили к стройке, один раз была полностью затоплена, поэтому мы вынуждены были принять решение поднять территорию почти на 1,5 метра. И сейчас наводнение нам не страшно", - добавил Левит.
Новый санаторно-оздоровительный комплекс построен в современном футуристическом стиле: его отличают плавные линии, панорамные окна и каскадные балконы номеров. Центральное пространство санатория представлено просторным атриумом с зимним садом под стеклянным куполом. В нем высажены 100-летние трехметровые древовидные папоротники диксонии - в Сочи они единственные в своем роде, - а также 20 видов тропических растений и лианы, которые вьются по внутренним балконам на несколько этажей вверх.
Фонтан у пруда в Приморском парке, Абхазия - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
Бархатный сезон в Абхазии: чем заняться на курортах республики осенью
17 октября, 08:00
"Хотелось поменять само представление людей о санатории, создав такой ультрасовременный объект, который бы менял парадигму в голове людей", - поделился с агентством архитектор санатория Александр Амиров.
Для гостей санатория также доступен бювет с шестью видами минеральной воды. Предполагается, что подогреваемый бассейн будет наполнен минеральной водой из местной скважины.
Санаторий доступен для проживания круглый год. Сейчас предлагается размещение с завтраком от порядка 15 тысяч рублей.
"Но как только мы введем в действие основные наши лицензионные программы, мы рассчитываем, что цена будет от 25 тысяч рублей. Забронировать уже можно на нашем официальном сайте… Для нас самой главной задачей стало создать пространство, в котором гость изначально, сделав осознанный выбор, пройдет путь трансформации, сделает своей привычкой, а затем и традицией", - заключил Анкудинов.
Санаторно-курортный комплекс "Кристалл", расположенный в Хостинском районе Сочи на территории двух гектаров, был создан группой ЛСР. Его спроектировало местное бюро Amirov Architects в футуристическом стиле. Площадь объекта составляет 41 тысячу квадратных метров, в нем размещаются 354 номера, а также медицинский центр площадью в 5 тысяч "квадратов". Планируемая максимальная вместимость санатория достигает 900 гостей. Объем инвестиций в санаторий составил 12 миллиардов рублей.
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Новый стандарт благоустройства пляжей разработают на курортах Кубани
29 октября, 20:22
 
ТуризмСочиЛСРОбществоЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала