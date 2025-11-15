Рейтинг@Mail.ru
Журналист уличил западные СМИ в "прокремлевской пропаганде" о Зеленском
23:17 15.11.2025 (обновлено: 23:59 15.11.2025)
Журналист уличил западные СМИ в "прокремлевской пропаганде" о Зеленском
Газета Financial Times, опубликовавшая статью о коррупции в окружении Зеленского, еще несколько лет назад называла такую информацию "прокремлевской...
Журналист уличил западные СМИ в "прокремлевской пропаганде" о Зеленском

Боуз назвал реакцию западных СМИ на коррупцию на Украине запоздалой

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Газета Financial Times, опубликовавшая статью о коррупции в окружении Зеленского, еще несколько лет назад называла такую информацию "прокремлевской пропагандой", заявил ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X.
"Financial Times распространяет "прокремлевскую пропаганду" и "дезинформацию" об Украине. Ну, именно так они сказали, когда я сообщил им все это несколько лет назад", — заявил Боуз.
Журналист добавил, что "лучше поздно, чем никогда".
FT в субботу опубликовала материал о коррупционном скандале на Украине под заголовком "Сумки с деньгами и золотой унитаз".
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
"Золотой унитаз и сумки с деньгами": СМИ раскрыли детали скандала в Киеве
Вчера, 18:43

Коррупционный скандал

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в украинской энергетике. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
По словам депутата Ярослава Железняка, антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". По данным издания "Украинская правда", сотрудники НАБУ также пришли с обысками к Миндичу, которого считают "кошельком" Зеленского. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Украине сообщили о готовящемся ударе по Зеленскому
Вчера, 15:41
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.
Депутат Ирина Геращенко заявила, что Киев на этом фоне может лишиться поддержки Запада.
Во вторник НАБУ предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранили от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский в четверг ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
На Западе рассказали, что произошло с Зеленским после российских авиаударов
Вчера, 10:49
 
