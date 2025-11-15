Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура назвала смерть туристов в Стамбуле подозрительной, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/smi-2055153530.html
Прокуратура назвала смерть туристов в Стамбуле подозрительной, пишут СМИ
Прокуратура назвала смерть туристов в Стамбуле подозрительной, пишут СМИ - РИА Новости, 15.11.2025
Прокуратура назвала смерть туристов в Стамбуле подозрительной, пишут СМИ
Причиной гибели семьи туристов в Стамбуле могло стать не пищевое отравление, а внешнее вмешательство – убийство или суицид, сообщает в субботу газета Sabah. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T11:55:00+03:00
2025-11-15T11:55:00+03:00
в мире
стамбул
германия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407271_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_a8fdd31bd8b14a751d8535644603b827.jpg
https://ria.ru/20251114/stambul-2054956765.html
стамбул
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014407271_168:0:2897:2047_1920x0_80_0_0_db70b1eaa2e039f1a14e3c6e7942f929.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, стамбул, германия
В мире, Стамбул, Германия
Прокуратура назвала смерть туристов в Стамбуле подозрительной, пишут СМИ

Sabah: причиной гибели семьи туристов в Стамбуле могло стать убийство

© AP Photo / Petros KaradjiasФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© AP Photo / Petros Karadjias
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 15 ноя - РИА Новости. Причиной гибели семьи туристов в Стамбуле могло стать не пищевое отравление, а внешнее вмешательство – убийство или суицид, сообщает в субботу газета Sabah.
Ранее газета Milliyet сообщала, что мать и двое детей в возрасте трех и шести лет, прибывшие из ФРГ на отдых в Стамбул, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование.
По данным газеты Sabah, на данный момент задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве продавцы мидий и рахат-лукума, владелец ресторана и еще один человек, допрошены в том числе сотрудники отеля и повара.
"В результате вскрытия тел детей на коленях обнаружены синяки, а на слизистой оболочке желудка — гиперемия (повышенное наполнение кровью), местами следы кровоизлияния в желудке, однако никаких других признаков патологии не найдено", - пишет издание.
Отмечается, что после того, как по предварительным результатам не было обнаружено никаких признаков, которые могли бы привести к смерти, генпрокуратура Стамбула не исключила вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как "подозрительная смерть".
"Управлению по расследованию убийств поручено провести уголовное расследование по факту убийства или суицида", - сообщила газета.
СМИ отмечают, что семья прибыла в Стамбул 9 ноября, во вторник родители с детьми приобрели различную еду в ресторанах и у продавцов на улице с 14.40 до 18.30. В частности, семья приобрела чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом, кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов). На следующий день в 11.16 отец и мать обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз "диарея и гастроэнтерит". В тот же день в 15.40 семья привезла детей в другую больницу, после оказания помощи они вновь вернулись в отель. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей уже не удалось спасти, мать скончалась еще через сутки, а жизнь 36-летнего отца остается под угрозой.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Стамбуле мать и двое детей умерли из-за фастфуда, сообщили СМИ
Вчера, 12:08
 
В миреСтамбулГермания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала