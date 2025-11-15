https://ria.ru/20251115/smi-2055153530.html
Прокуратура назвала смерть туристов в Стамбуле подозрительной, пишут СМИ
Причиной гибели семьи туристов в Стамбуле могло стать не пищевое отравление, а внешнее вмешательство – убийство или суицид, сообщает в субботу газета Sabah. РИА Новости, 15.11.2025
в мире
стамбул
германия
стамбул
германия
Sabah: причиной гибели семьи туристов в Стамбуле могло стать убийство
СТАМБУЛ, 15 ноя - РИА Новости.
Причиной гибели семьи туристов в Стамбуле могло стать не пищевое отравление, а внешнее вмешательство – убийство или суицид, сообщает в субботу газета Sabah
Ранее газета Milliyet сообщала, что мать и двое детей в возрасте трех и шести лет, прибывшие из ФРГ
на отдых в Стамбул
, скончались в четверг и пятницу, предположительно, от пищевого отравления, проводится расследование.
По данным газеты Sabah, на данный момент задержаны по подозрению в непредумышленном убийстве продавцы мидий и рахат-лукума, владелец ресторана и еще один человек, допрошены в том числе сотрудники отеля и повара.
"В результате вскрытия тел детей на коленях обнаружены синяки, а на слизистой оболочке желудка — гиперемия (повышенное наполнение кровью), местами следы кровоизлияния в желудке, однако никаких других признаков патологии не найдено", - пишет издание.
Отмечается, что после того, как по предварительным результатам не было обнаружено никаких признаков, которые могли бы привести к смерти, генпрокуратура Стамбула не исключила вероятность внешнего вмешательства и зафиксировала данное происшествие как "подозрительная смерть".
"Управлению по расследованию убийств поручено провести уголовное расследование по факту убийства или суицида", - сообщила газета.
СМИ отмечают, что семья прибыла в Стамбул 9 ноября, во вторник родители с детьми приобрели различную еду в ресторанах и у продавцов на улице с 14.40 до 18.30. В частности, семья приобрела чечевичный суп, куриную шаурму, рахат-лукум, мидии с рисом, кокореч (блюдо из бараньих субпродуктов). На следующий день в 11.16 отец и мать обратились за помощью в больницу, где им поставили диагноз "диарея и гастроэнтерит". В тот же день в 15.40 семья привезла детей в другую больницу, после оказания помощи они вновь вернулись в отель. В ночь на четверг семье вызвали скорую помощь, но детей уже не удалось спасти, мать скончалась еще через сутки, а жизнь 36-летнего отца остается под угрозой.