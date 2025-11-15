Слуцкий предложил обезопасить покупателей квартир у пенсионеров

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в беседе с РИА Новости предложил ввести систему безопасных сделок при покупке квартиры у пенсионеров, согласно которой переведенные покупателем средства будут удерживаться на специальном счете в течение 30 дней в целях борьбы с новой схемой мошенничества.

« ЛДПР предлагает ввести процедуру "безопасной сделки" при покупке квартиры у пенсионеров. Суть проста - средства, переведенные покупателем, будут удерживаться на специальном счете в течение 30 дней. За это время, с одной стороны профильные службы будут обязаны разъяснить пенсионеру все вероятные риски и существующие схемы мошенничества, с другой - сами злоумышленники потеряют интерес к пожилым людям, так как будут понимать, сорвать куш в сжатые сроки не получится. Эта реальная мера отвадит аферистов от наших бабушек и дедушек и защитит людей, долгие годы копивших на покупку собственного жилья", - сказал Слуцкий

Лидер ЛДПР отметил, что крайне пугающими темпами распространяется очередная мошенническая схема. Она заключается в том, что пожилая женщина продает квартиру, в рамках абсолютно легальной сделки получает по договору миллионы рублей, а затем спустя время заявляет, что стала жертвой злоумышленников, якобы поддавшись на манипуляции и обман, и пытается вернуть былое имущество через суд.

« "Судебная система, как правило, становится на сторону пенсионерок, аннулируя договоры купли-продажи. При этом семьи, отдавшие за собственные квадратные метры нередко все свои сбережения, остаются без жилья и без денег", - добавил Слуцкий.

Он рассказал, что только за последний месяц от такого "развода" пострадали более 3 тысяч семей, в том числе и участники специальной военной операции, что в корне недопустимо.