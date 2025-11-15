Рейтинг@Mail.ru
"СКА-Хабаровск" и "Енисей" сыграли вничью в матче Первой лиги
Футбол
 
10:06 15.11.2025
"СКА-Хабаровск" и "Енисей" сыграли вничью в матче Первой лиги
"СКА-Хабаровск" дома сыграл вничью с красноярским "Енисеем" в матче 19-го тура футбольной Первой лиги.
спорт, хабаровск, набережные челны, первая лига
Футбол, Спорт, Хабаровск, Набережные Челны, Первая лига
Футболисты "СКА-Хабаровска"
© пресс-служба ФК "СКА-Хабаровск"
Футболисты "СКА-Хабаровска". Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. "СКА-Хабаровск" дома сыграл вничью с красноярским "Енисеем" в матче 19-го тура футбольной Первой лиги.
Встреча прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 1:1. Хозяев вперед вывел Дмитрий Цыпченко (76-я минута), гостей от поражения спас Андрей Окладников (90+5).
"СКА-Хабаровск" (25 очков) занимает восьмое место в турнирной таблице Первой лиги. "Енисей" (21) располагается на 12-й строчке.
В 20-м туре "СКА-Хабаровск" сыграет в гостях с "КАМАЗом" из Набережных Челнов, а "Енисей" примет столичную "Родину". Обе встречи состоятся 23 ноября.
Футбол
 
 
Заголовок открываемого материала