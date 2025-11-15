https://ria.ru/20251115/ska-habarovsk-2055140526.html
"СКА-Хабаровск" и "Енисей" сыграли вничью в матче Первой лиги
"СКА-Хабаровск" и "Енисей" сыграли вничью в матче Первой лиги - РИА Новости, 15.11.2025
"СКА-Хабаровск" и "Енисей" сыграли вничью в матче Первой лиги
"СКА-Хабаровск" дома сыграл вничью с красноярским "Енисеем" в матче 19-го тура футбольной Первой лиги. РИА Новости, 15.11.2025
"СКА-Хабаровск" дома сыграл вничью с "Енисеем" в матче Первой лиги