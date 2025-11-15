Молитвенная встреча за мир прошла в преддверии симпозиума "БРИКС-Европа"

СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. В преддверии симпозиума "БРИКС-Европа" в Сириусе организаторами была проведена молитвенная встреча за мир, передает корреспондент РИА Новости.

К миру призвал и Пьер де Голль, президент Фонда за мир и дружбу между народами. По его словам, у людей должен "пробудиться разум". Люди должны отвернуться от войны и выбрать мир.