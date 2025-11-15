Рейтинг@Mail.ru
10:24 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/sirius-2055142996.html
Молитвенная встреча за мир прошла в преддверии симпозиума "БРИКС-Европа"
Молитвенная встреча за мир прошла в преддверии симпозиума "БРИКС-Европа"
© РИА Новости / Антон СкрипуновМонахи на молитве
Монахи на молитве. Архивное фото
СИРИУС, 15 ноя - РИА Новости. В преддверии симпозиума "БРИКС-Европа" в Сириусе организаторами была проведена молитвенная встреча за мир, передает корреспондент РИА Новости.
"Люди считают себя разумными. Обычно они не хотят умирать. И не хотят, чтобы их дети погибали на войне. Но тем не менее каждые сто лет у нас происходит большая война в Европе, в которой погибают десятки миллионов человек… Я верю, что именно духовная платформа может изменить ход истории", - заявил депутат Госдумы, являющийся одним из организаторов молитвенного завтрака.
К миру призвал и Пьер де Голль, президент Фонда за мир и дружбу между народами. По его словам, у людей должен "пробудиться разум". Люди должны отвернуться от войны и выбрать мир.
Мероприятие проводится по инициативе Всемирной Христианской ассоциации парламентариев, Фонда "Истинные ценности" и депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова.
Во встрече приняли участие парламентарии из Европы, России и стран Глобального Юга. Её цель — объединить христианских политиков на основе общих ценностей и стремления к мирному разрешению конфликтов.
Религиозные лидеры БРИКС на форуме Духовный Шелковый путь в Бразилии - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
Духовные лидеры БРИКС назвали разрушение института семьи катастрофой
