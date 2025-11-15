Представитель курдов рассказал, сколько людей находятся в лагере Эль-Холь

БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. В лагере Эль-Холь на северо-востоке Сирии остаются 27 тысяч человек - членов семей террористов из группировки ИГ*, это граждане 42 государств, рассказал РИА Новости представитель курдской автономии Абдельсалам Ахмад.

Курды объявили автономию после начала конфликта в Сирии в 2011 году. Нынешние сирийские власти, как и прежние, взяли курс на диалог с целью гарантировать права всех сирийцев, в том числе курдов, на представительство и участие в политическом процессе.

"В лагере Эль-Холь сегодня проживает около 27 тысяч человек, из них примерно 15 тысяч сирийцев, остальные — граждане 42 иностранных государств. Сейчас предпринимаются международные усилия по сокращению численности лагеря и постепенному его закрытию", - сказал Ахмад.

По словам собеседника агентства, администрация курдской автономии координирует свои действия в первую очередь с Ираком, граждане которого составляют большинство жителей лагеря, а также с международными организациями для помощи тем, кто выразил желание уехать.

"Однако полное закрытие Эль-Холя потребует широкого взаимодействия с государствами, чьи граждане находятся в лагере, чтобы обеспечить безопасный и упорядоченный процесс",- подчеркнул Ахмад,

Лагерь Эль-Холь на северо-востоке Сирии, созданный в 2019 году, остается крупнейшим и наиболее проблемным объектом, связанным с наследием террористической группировки ИГ*. После уничтожения ИГ* в Сирии в лагере проживало более 70 тысяч человек - женщины и дети боевиков, а также лица, которых считали связанными с экстремистскими структурами. Среди тех, кого оттуда вывозили в рамках гуманитарных и репатриационных программ, были и граждане России, возвращенные на родину после проверок и согласования между Дамаском, курдской администрацией и российскими структурами. Территорию лагеря охраняют силы безопасности, подчиненные курдской автономной администрации северо-восточной Сирии. К моменту смены власти в Дамаске в декабре прошлого года в лагере оставалось около 50 тысяч человек.

В марте командующий СДС Мазлум Абди и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заключили в Дамаске соглашение, которое гарантирует права всех сирийцев на представительство и участие в политическом процессе и во всех государственных институтах на основе компетентности, независимо от их религиозной или этнической принадлежности, а также признание курдского населения как коренного народа Сирии с закреплением за ним гражданских и конституционных прав, прекращение огня на всей территории Сирии и интеграцию всех гражданских и военных институтов на северо-востоке Сирии в систему государственной власти, включая контроль над пограничными пунктами, аэропортами и нефтегазовыми месторождениями.

СДС, сформированные при поддержке США под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*, контролируют северо-восток Сирии - около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с независимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель.