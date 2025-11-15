Рейтинг@Mail.ru
Представитель курдов рассказал, сколько людей находятся в лагере Эль-Холь - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/sirija-2055164419.html
Представитель курдов рассказал, сколько людей находятся в лагере Эль-Холь
Представитель курдов рассказал, сколько людей находятся в лагере Эль-Холь - РИА Новости, 15.11.2025
Представитель курдов рассказал, сколько людей находятся в лагере Эль-Холь
В лагере Эль-Холь на северо-востоке Сирии остаются 27 тысяч человек - членов семей террористов из группировки ИГ*, это граждане 42 государств, рассказал РИА... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T13:13:00+03:00
2025-11-15T13:13:00+03:00
в мире
сирия
дамаск (город)
россия
ахмед аш-шараа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576025237_0:334:1213:1016_1920x0_80_0_0_8cd09d9e577ecd162ee095e4f11e38ea.jpg
https://ria.ru/20250308/kurdy-2003823427.html
https://ria.ru/20250302/sirija-2002534526.html
https://ria.ru/20250429/siriya-2014084799.html
сирия
дамаск (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576025237_0:185:1213:1095_1920x0_80_0_0_bb57ab0610324a6b36fd751e4fabd574.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, дамаск (город), россия, ахмед аш-шараа
В мире, Сирия, Дамаск (город), Россия, Ахмед аш-Шараа
Представитель курдов рассказал, сколько людей находятся в лагере Эль-Холь

В лагере Эль-Холь на северо-востоке Сирии остаются 27 тысяч человек

© РИА НовостиДети в лагере Эль-Холь на севере Сирии
Дети в лагере Эль-Холь на севере Сирии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости
Дети в лагере Эль-Холь на севере Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 15 ноя - РИА Новости. В лагере Эль-Холь на северо-востоке Сирии остаются 27 тысяч человек - членов семей террористов из группировки ИГ*, это граждане 42 государств, рассказал РИА Новости представитель курдской автономии Абдельсалам Ахмад.
Курды объявили автономию после начала конфликта в Сирии в 2011 году. Нынешние сирийские власти, как и прежние, взяли курс на диалог с целью гарантировать права всех сирийцев, в том числе курдов, на представительство и участие в политическом процессе.
Американский военнослужащий в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.03.2025
Курды при помощи США захватили лидера ячейки ИГ* в Сирии
8 марта, 15:41
"В лагере Эль-Холь сегодня проживает около 27 тысяч человек, из них примерно 15 тысяч сирийцев, остальные — граждане 42 иностранных государств. Сейчас предпринимаются международные усилия по сокращению численности лагеря и постепенному его закрытию", - сказал Ахмад.
По словам собеседника агентства, администрация курдской автономии координирует свои действия в первую очередь с Ираком, граждане которого составляют большинство жителей лагеря, а также с международными организациями для помощи тем, кто выразил желание уехать.
"Однако полное закрытие Эль-Холя потребует широкого взаимодействия с государствами, чьи граждане находятся в лагере, чтобы обеспечить безопасный и упорядоченный процесс",- подчеркнул Ахмад,
Лагерь Эль-Холь на северо-востоке Сирии, созданный в 2019 году, остается крупнейшим и наиболее проблемным объектом, связанным с наследием террористической группировки ИГ*. После уничтожения ИГ* в Сирии в лагере проживало более 70 тысяч человек - женщины и дети боевиков, а также лица, которых считали связанными с экстремистскими структурами. Среди тех, кого оттуда вывозили в рамках гуманитарных и репатриационных программ, были и граждане России, возвращенные на родину после проверок и согласования между Дамаском, курдской администрацией и российскими структурами. Территорию лагеря охраняют силы безопасности, подчиненные курдской автономной администрации северо-восточной Сирии. К моменту смены власти в Дамаске в декабре прошлого года в лагере оставалось около 50 тысяч человек.
Даурен Абаев - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
В Сирии в составе группировок находятся более 30 казахов, заявил Абаев
2 марта, 08:15
В марте командующий СДС Мазлум Абди и президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заключили в Дамаске соглашение, которое гарантирует права всех сирийцев на представительство и участие в политическом процессе и во всех государственных институтах на основе компетентности, независимо от их религиозной или этнической принадлежности, а также признание курдского населения как коренного народа Сирии с закреплением за ним гражданских и конституционных прав, прекращение огня на всей территории Сирии и интеграцию всех гражданских и военных институтов на северо-востоке Сирии в систему государственной власти, включая контроль над пограничными пунктами, аэропортами и нефтегазовыми месторождениями.
СДС, сформированные при поддержке США под предлогом борьбы с запрещенной в РФ террористической группировкой ИГ*, контролируют северо-восток Сирии - около трети территории страны, где после начала вооруженного конфликта в 2011 году курды объявили собственную автономию с независимой от Дамаска администрацией. На контролируемых курдами территориях расположены основные нефтяные и газовые месторождения, а также значительная часть сельскохозяйственных земель.
*запрещена на территории РФ
Дамаск, Сирия - РИА Новости, 1920, 29.04.2025
На северо-востоке Сирии активизировались террористы ИГ*
29 апреля, 15:23
 
В миреСирияДамаск (город)РоссияАхмед аш-Шараа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала