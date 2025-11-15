Рейтинг@Mail.ru
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:50 15.11.2025
https://ria.ru/20251115/shtraf-2055113240.html
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой - РИА Новости, 15.11.2025
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой
Автовладельца в России могут оштрафовать, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров, рассказал РИА Новости зампред комитета... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:50:00+03:00
2025-11-15T03:50:00+03:00
россия
москва
госдума рф
таможенный союз
гибдд мвд рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875913739_0:317:3076:2047_1920x0_80_0_0_06c625fdfc1146be34e61f095226ce55.jpg
https://ria.ru/20251106/vyhodnye-2053175536.html
https://ria.ru/20250926/shiny-2044454447.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/03/1875913739_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_31f2d1ea5126bed9c88ccbfef0b19883.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, госдума рф, таможенный союз, гибдд мвд рф
Россия, Москва, Госдума РФ, Таможенный союз, ГИБДД МВД РФ
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой

Депутат Федяев: за глубину протектора шин менее четырех миллиметров грозит штраф

© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкРаботник меняет резину на колесе
Работник меняет резину на колесе - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в медиабанк
Работник меняет резину на колесе . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Автовладельца в России могут оштрафовать, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Департамент транспорта Москвы в среду предупредил, что автомобилистам стоит выезжать только на зимней резине в столице на выходных в связи с мокрым снегом и гололедицей.
Автомобильные шины - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Москвичам посоветовали перейти на зимние шины
6 ноября, 13:01
Депутат рассказал, что правила использования зимней резины прописаны в техническом регламенте Таможенного союза. В нем есть четкие требования к шинам и колесам: к размерности, к максимально допустимой скорости, к максимальной массе, приходящейся на шину.
"Там указаны критерии непригодности к эксплуатации. Зимняя шина (с маркировкой 3PMSF - "снежинка") считается непригодной при остаточной глубине рисунка протектора не более четырех миллиметров. Точно такой же показатель закреплен в ПДД РФ. Сотрудник ГАИ имеет право измерить остаточную глубину и при нарушении может либо предупредить автовладельца, либо наложить штраф в размере 500 рублей", - сказал он.
По словам парламентария, лысая резина увеличивает риск плохого сцепления на мокром асфальте, аквапланирования, пробуксовок и потери управляемости на высокой скорости.
"Напомню, правила существуют в первую очередь для безопасности вас и ваших близких, а также для нашей общей безопасности на российских дорогах. Поэтому советую отнестись к этим требованиям со всей ответственностью", - заключил Федяев.
Зимние и летние шины - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В автосервисе объяснили, как сэкономить на зимних шинах
26 сентября, 03:15
 
РоссияМоскваГосдума РФТаможенный союзГИБДД МВД РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала