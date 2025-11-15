Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Автовладельца в России могут оштрафовать, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.

По словам парламентария, лысая резина увеличивает риск плохого сцепления на мокром асфальте, аквапланирования, пробуксовок и потери управляемости на высокой скорости.

"Напомню, правила существуют в первую очередь для безопасности вас и ваших близких, а также для нашей общей безопасности на российских дорогах. Поэтому советую отнестись к этим требованиям со всей ответственностью", - заключил Федяев.