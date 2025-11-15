https://ria.ru/20251115/shtraf-2055113240.html
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой - РИА Новости, 15.11.2025
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой
Автовладельца в России могут оштрафовать, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров, рассказал РИА Новости зампред комитета... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T03:50:00+03:00
2025-11-15T03:50:00+03:00
2025-11-15T03:50:00+03:00
россия
москва
госдума рф
таможенный союз
гибдд мвд рф
россия
москва
россия, москва, госдума рф, таможенный союз, гибдд мвд рф
Россия, Москва, Госдума РФ, Таможенный союз, ГИБДД МВД РФ
Водителей предупредили о штрафах за "лысую" резину зимой
Депутат Федяев: за глубину протектора шин менее четырех миллиметров грозит штраф
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Автовладельца в России могут оштрафовать, если глубина протектора зимних шин составляет менее четырех миллиметров, рассказал РИА Новости зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.
Департамент транспорта Москвы
в среду предупредил, что автомобилистам стоит выезжать только на зимней резине в столице на выходных в связи с мокрым снегом и гололедицей.
Депутат рассказал, что правила использования зимней резины прописаны в техническом регламенте Таможенного союза
. В нем есть четкие требования к шинам и колесам: к размерности, к максимально допустимой скорости, к максимальной массе, приходящейся на шину.
"Там указаны критерии непригодности к эксплуатации. Зимняя шина (с маркировкой 3PMSF - "снежинка") считается непригодной при остаточной глубине рисунка протектора не более четырех миллиметров. Точно такой же показатель закреплен в ПДД РФ
. Сотрудник ГАИ
имеет право измерить остаточную глубину и при нарушении может либо предупредить автовладельца, либо наложить штраф в размере 500 рублей", - сказал он.
По словам парламентария, лысая резина увеличивает риск плохого сцепления на мокром асфальте, аквапланирования, пробуксовок и потери управляемости на высокой скорости.
"Напомню, правила существуют в первую очередь для безопасности вас и ваших близких, а также для нашей общей безопасности на российских дорогах. Поэтому советую отнестись к этим требованиям со всей ответственностью", - заключил Федяев.