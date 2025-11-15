В Саратове священников закрепили за женскими консультациями

Рейтинг@Mail.ru
01:38 15.11.2025 (обновлено: 12:07 15.11.2025)
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Священников Саратовской митрополии закрепили за женскими консультациями в медучреждениях города, в том числе в целях противодействия абортам, соответствующий указ опубликован на официальном сайте митрополии.
"Настоящим определением, для активизации работы по приведению в жизнь решений Архиерейских соборов, Священного синода Русской православной церкви, направленных на деятельность церкви в сфере социального служения и противодействию абортам; для более тесного взаимодействия Саратовской епархии с медицинскими учреждениями (женскими консультациями), закрепить нижепоименованных клириков епархии за перечисленными медицинскими учреждениями (женскими консультациями) МО "Город Саратов", — говорится в документе, подписанном митрополитом Саратовским и Вольским Игнатием.
В документе приведен перечень из 19 медучреждений и имен прикрепленных к ним клириков.
Согласно указу работу по духовному окормлению пациентов и медицинского персонала женских консультаций следует согласовывать и координировать с иереем Борисом Бурлаковым, руководителем епархиального отдела по защите семьи, материнства и детства.
Свято-Троицкий кафедральный собор в Петропавловске-Камчатском - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
РПЦ: четверть частных клиник в России добровольно отказались делать аборты
3 сентября, 20:11
 
РелигияСаратовРусская православная церковь
 
 
