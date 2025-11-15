Минэнерго Сербии рассказало об условии США по снятию санкций с NIS

БЕЛГРАД, 15 ноя — РИА Новости. США потребовали выхода российской стороны из собственности в "Нефтяной индустрии Сербии" для снятия санкций с компании, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.

"Американская администрация ясно, недвусмысленно сказала и написала, что хочет полную смену собственности российских акционеров, точнее, требует выхода российских собственников из компании NIS", — сказала она на брифинге.

OFAC на запрос о приостановке действия санкций после начала переговоров о передаче контроля над компанией третьей стороне. Ранее она оценивала резервы сырой нефти NIS как достаточные для работы под санкциями Накануне министр сообщила, что ожидает скорый ответна запрос о приостановке действия санкций после начала переговоров о передаче контроля над компанией третьей стороне. Ранее она оценивала резервы сырой нефти NIS как достаточные для работы под санкциями США до 25 ноября, при этом у страны хватало запасов топлива для стабильности рынка.

Санкции против NIS

США ввели санкции против NIS 10 января, но Белград несколько раз просил об отсрочке. Последняя отсрочка завершалась 26 сентября, ее продлевали до 8-9 октября.

Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии объявил, что из-за вступления санкций в силу приостанавливает сотрудничество с сербской компанией.

По словам основателя партии "Движение социалистов" и бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина , от Белграда требуют отнять часть NIS, находящуюся в российской собственности, и навсегда испортить связи с Москвой.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о том, что долю в NIS в размере 11,3 процента приобрело АО "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга — дочерняя компания "Газпрома", а сам газовый холдинг оставил себе одну акцию. "Газпром нефти" принадлежат 44,8 процента акций NIS, Сербии — 29,8, остальные ценные бумаги находятся в собственности мелких акционеров.

Вучич обещал, что в случае серьезных проблем в работе NIS власти возьмут ситуацию в свои руки. В качестве единственного выхода он видел национализацию компании. При этом он отмечал, что не хочет действовать таким образом, так как это стало бы последним шагом.