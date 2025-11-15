Рейтинг@Mail.ru
Минэнерго Сербии рассказало об условии США по снятию санкций с NIS - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 15.11.2025 (обновлено: 21:13 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/sanktsii-2055175208.html
Минэнерго Сербии рассказало об условии США по снятию санкций с NIS
Минэнерго Сербии рассказало об условии США по снятию санкций с NIS - РИА Новости, 15.11.2025
Минэнерго Сербии рассказало об условии США по снятию санкций с NIS
США потребовали выхода российской стороны из собственности в "Нефтяной индустрии Сербии" для снятия санкций с компании, заявила сербский министр горного дела и... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T14:53:00+03:00
2025-11-15T21:13:00+03:00
в мире
сербия
сша
россия
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
газпром
санкции
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579042_17:286:2543:1707_1920x0_80_0_0_ed44f47dd3b5986067c4429d4021407d.jpg
https://ria.ru/20251106/es-2053287954.html
https://ria.ru/20251010/sanktsii-2047413091.html
https://ria.ru/20251111/lukoyl-2054311835.html
сербия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/05/1992579042_258:0:2534:1707_1920x0_80_0_0_f4f45a5cc0eb1d6f912206d721d99c72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сербия, сша, россия, александр вучич, нефтяная индустрия сербии, газпром, санкции, санкции в отношении россии, газпром нефть, энергетика, нефть, экономика
В мире, Сербия, США, Россия, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии, Газпром, Санкции, Санкции в отношении России, Газпром нефть, Энергетика, Нефть, Экономика
Минэнерго Сербии рассказало об условии США по снятию санкций с NIS

США потребовали продать долю России в сербской NIS для снятия санкций

© Фото : NISРабочие на предприятии компании "Нефтяная индустрия Сербии"
Рабочие на предприятии компании Нефтяная индустрия Сербии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : NIS
Рабочие на предприятии компании "Нефтяная индустрия Сербии". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 15 ноя — РИА Новости. США потребовали выхода российской стороны из собственности в "Нефтяной индустрии Сербии" для снятия санкций с компании, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
"Американская администрация ясно, недвусмысленно сказала и написала, что хочет полную смену собственности российских акционеров, точнее, требует выхода российских собственников из компании NIS", — сказала она на брифинге.
Еврокомиссия - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В ЕК прокомментировали отказ Вучича вводить санкции против России
6 ноября, 20:19
Накануне министр сообщила, что ожидает скорый ответ OFAC на запрос о приостановке действия санкций после начала переговоров о передаче контроля над компанией третьей стороне. Ранее она оценивала резервы сырой нефти NIS как достаточные для работы под санкциями США до 25 ноября, при этом у страны хватало запасов топлива для стабильности рынка.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье примет участие в заседании правительства с директорами госкомпаний. По итогам переговоров с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым он заверил граждан, что нехватки нефти из-за санкций не будет.

Санкции против NIS

США ввели санкции против NIS 10 января, но Белград несколько раз просил об отсрочке. Последняя отсрочка завершалась 26 сентября, ее продлевали до 8-9 октября.
Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии объявил, что из-за вступления санкций в силу приостанавливает сотрудничество с сербской компанией.
По словам основателя партии "Движение социалистов" и бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина, от Белграда требуют отнять часть NIS, находящуюся в российской собственности, и навсегда испортить связи с Москвой.

На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о том, что долю в NIS в размере 11,3 процента приобрело АО "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга — дочерняя компания "Газпрома", а сам газовый холдинг оставил себе одну акцию. "Газпром нефти" принадлежат 44,8 процента акций NIS, Сербии — 29,8, остальные ценные бумаги находятся в собственности мелких акционеров.

Офис компании NIS в Белграде - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Посол России назвал санкции США против NIS политическим решением
10 октября, 02:08
Вучич обещал, что в случае серьезных проблем в работе NIS власти возьмут ситуацию в свои руки. В качестве единственного выхода он видел национализацию компании. При этом он отмечал, что не хочет действовать таким образом, так как это стало бы последним шагом.
После встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине Вучич говорил, что Москва и Белград будут решать вопрос санкций против NIS совместно. Он также указывал на "положительный сигнал" от российских партнеров и выражал уверенность в возможности решения, не предполагающего отъем чужой собственности.
Логотип ОАО Лукойл - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
СМИ: страны Европы и Ближнего Востока начали драку за активы "Лукойла"
11 ноября, 18:55
 
В миреСербияСШАРоссияАлександр ВучичНефтяная индустрия СербииГазпромСанкцииСанкции в отношении РоссииГазпром нефтьЭнергетикаНефтьЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала