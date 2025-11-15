Минэнерго Сербии рассказало об условии США по снятию санкций с NIS

БЕЛГРАД, 15 ноя — РИА Новости. США потребовали выхода российской стороны из собственности в "Нефтяной индустрии Сербии" для снятия санкций с компании, заявила сербский министр горного дела и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович.
"Американская администрация ясно, недвусмысленно сказала и написала, что хочет полную смену собственности российских акционеров, точнее, требует выхода российских собственников из компании NIS", — сказала она на брифинге.
Накануне министр сообщила, что ожидает скорый ответ OFAC на запрос о приостановке действия санкций после начала переговоров о передаче контроля над компанией третьей стороне. Ранее она оценивала резервы сырой нефти NIS как достаточные для работы под санкциями США до 25 ноября, при этом у страны хватало запасов топлива для стабильности рынка.
Президент Сербии Александр Вучич в воскресенье примет участие в заседании правительства с директорами госкомпаний. По итогам переговоров с замминистра энергетики России Павлом Сорокиным и главой правления "Газпром нефти" Александром Дюковым он заверил граждан, что нехватки нефти из-за санкций не будет.
Санкции против NIS
США ввели санкции против NIS 10 января, но Белград несколько раз просил об отсрочке. Последняя отсрочка завершалась 26 сентября, ее продлевали до 8-9 октября.
Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии объявил, что из-за вступления санкций в силу приостанавливает сотрудничество с сербской компанией.
По словам основателя партии "Движение социалистов" и бывшего вице-премьера Сербии Александра Вулина, от Белграда требуют отнять часть NIS, находящуюся в российской собственности, и навсегда испортить связи с Москвой.
На Белградской бирже 19 сентября появилось извещение о том, что долю в NIS в размере 11,3 процента приобрело АО "Интеллидженс" из Санкт-Петербурга — дочерняя компания "Газпрома", а сам газовый холдинг оставил себе одну акцию. "Газпром нефти" принадлежат 44,8 процента акций NIS, Сербии — 29,8, остальные ценные бумаги находятся в собственности мелких акционеров.
Вучич обещал, что в случае серьезных проблем в работе NIS власти возьмут ситуацию в свои руки. В качестве единственного выхода он видел национализацию компании. При этом он отмечал, что не хочет действовать таким образом, так как это стало бы последним шагом.
После встречи с президентом России Владимиром Путиным в начале сентября в Пекине Вучич говорил, что Москва и Белград будут решать вопрос санкций против NIS совместно. Он также указывал на "положительный сигнал" от российских партнеров и выражал уверенность в возможности решения, не предполагающего отъем чужой собственности.