Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в Хабаровске
Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в Хабаровске - РИА Новости, 15.11.2025
Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в Хабаровске
Самолет, направлявшийся из Владивостока в Благовещенск, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T06:41:00+03:00
2025-11-15T06:41:00+03:00
2025-11-15T14:12:00+03:00
происшествия
владивосток
благовещенск
хабаровск
дальневосточная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в Хабаровске
Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в аэропорту Хабаровска