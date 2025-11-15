Рейтинг@Mail.ru
Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в Хабаровске
06:41 15.11.2025 (обновлено: 14:12 15.11.2025)
Самолет, направлявшийся из Владивостока в Благовещенск, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура
происшествия
владивосток
благовещенск
хабаровск
дальневосточная транспортная прокуратура
следственный комитет россии (ск рф)
владивосток
благовещенск
хабаровск
Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в Хабаровске

Самолет Владивосток — Благовещенск аварийно сел в аэропорту Хабаровска

© Фото : Дальневосточная транспортная прокуратура/TelegramАварийная посадка в аэропорту Хабаровска рейса Владивосток — Благовещенск
ХАБАРОВСК, 15 ноя — РИА Новости. Самолет, направлявшийся из Владивостока в Благовещенск, совершил аварийную посадку в аэропорту Хабаровска, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"Сегодня в 9:00 (2:00 мск) в аэропорту Хабаровск ввиду технической неисправности совершило аварийную посадку воздушное судно, выполнявшее рейс ВладивостокБлаговещенск с 90 пассажирами на борту. Посадка прошла в штатном режиме", — говорится в посте.
По данным Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК, на борту также находились пять членов экипажа, никто не пострадал.
Хабаровская транспортная прокуратура контролирует организацию работы аэропортовых служб и соблюдение прав пассажиров на время ожидания резервного рейса.
Проводится доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Происшествия
 
 
