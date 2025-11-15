https://ria.ru/20251115/rossiya-2055225733.html
Часть потребителей подключили к электроснабжению в Запорожской области
2025-11-15T22:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
жкх
запорожская область
Новости
ru-RU
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Часть потребителей удалось подключить к электроснабжению в ряде населенных пунктов Запорожской области, работы будут вестись круглосуточно, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий
сообщал, что БПЛА противника ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области
, в результате этого есть перебои с электроснабжением.
"Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей Запорожской области. Часть потребителей уже удалось подключить к электроснабжению. Остаются частично обесточенными город Васильевка и села Васильевского и Михайловского муниципальных округов", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, без электроснабжения остаются 38 522 абонента. Работы по подключению потребителей продолжаются и будут вестись в круглосуточном режиме, уточнил Балицкий.