Часть потребителей подключили к электроснабжению в Запорожской области - РИА Новости, 15.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:16 15.11.2025
Часть потребителей подключили к электроснабжению в Запорожской области
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
жкх
запорожская область
запорожская область, евгений балицкий, происшествия, жкх
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия, ЖКХ
© Fotolia / sean824Линии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Fotolia / sean824
Линии электропередачи . Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Часть потребителей удалось подключить к электроснабжению в ряде населенных пунктов Запорожской области, работы будут вестись круглосуточно, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Ранее Балицкий сообщал, что БПЛА противника ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области, в результате этого есть перебои с электроснабжением.
"Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей Запорожской области. Часть потребителей уже удалось подключить к электроснабжению. Остаются частично обесточенными город Васильевка и села Васильевского и Михайловского муниципальных округов", - написал он в Telegram-канале.
Кроме того, без электроснабжения остаются 38 522 абонента. Работы по подключению потребителей продолжаются и будут вестись в круглосуточном режиме, уточнил Балицкий.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Путин лично контролирует все ЧП в Запорожской области, заявил глава региона
3 июня, 21:48
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияЖКХ
 
 
