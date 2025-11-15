Часть потребителей подключили к электроснабжению в Запорожской области

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Часть потребителей удалось подключить к электроснабжению в ряде населенных пунктов Запорожской области, работы будут вестись круглосуточно, сообщил губернатор Евгений Балицкий.

Ранее Балицкий сообщал, что БПЛА противника ударили по объекту инфраструктуры в Запорожской области , в результате этого есть перебои с электроснабжением.

"Энергетики продолжают восстанавливать электроснабжение потребителей Запорожской области. Часть потребителей уже удалось подключить к электроснабжению. Остаются частично обесточенными город Васильевка и села Васильевского и Михайловского муниципальных округов", - написал он в Telegram-канале.