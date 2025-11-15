Депутат АдГ рассказал о давлении из-за визита в Россию

СИРИУС, 15 ноября – РИА Новости. Давление на прибывших в Россию представителей партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) растет, заявил РИА Новости депутат бундестага Штеффен Котре.
"Мы испытываем давление, и это давление на нас растет. Но это не значит, что мы хотим отказаться от реалистичного политического курса. Как раз наоборот, данное давление, конечно, укрепляет нас в понимании, что мы непременно придем к нормальным отношениям. И здесь я имею в виду мирный обмен мнениями с Россией", - заявил Котре на полях симпозиума "БРИКС-Европа".
По его мнению, необходимо поддерживать открытыми каналы коммуникации и "продвигать контакты с Москвой", несмотря ни на что.
Пятнадцатого ноября на федеральной территории Сириус прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.