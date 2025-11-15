СИРИУС, 15 ноября – РИА Новости. Давление на прибывших в Россию представителей партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) растет, заявил РИА Новости депутат бундестага Штеффен Котре.

По его мнению, необходимо поддерживать открытыми каналы коммуникации и "продвигать контакты с Москвой", несмотря ни на что.