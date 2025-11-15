Рейтинг@Mail.ru
Депутат АдГ рассказал о давлении из-за визита в Россию
19:50 15.11.2025
Депутат АдГ рассказал о давлении из-за визита в Россию
Депутат АдГ рассказал о давлении из-за визита в Россию
Давление на прибывших в Россию представителей партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) растет, заявил РИА Новости депутат бундестага Штеффен Котре. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T19:50:00+03:00
2025-11-15T19:50:00+03:00
в мире, россия, германия, европа, штеффен котре, брикс
В мире, Россия, Германия, Европа, Штеффен Котре, БРИКС
Депутат АдГ рассказал о давлении из-за визита в Россию

Депутат Котре: давление на приехавших в Россию представителей АдГ растет

Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии"
Официальный представитель фракции Альтернатива для Германии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : официальный сайт Штеффена Котре
Официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии". Архивное фото
СИРИУС, 15 ноября – РИА Новости. Давление на прибывших в Россию представителей партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) растет, заявил РИА Новости депутат бундестага Штеффен Котре.
"Мы испытываем давление, и это давление на нас растет. Но это не значит, что мы хотим отказаться от реалистичного политического курса. Как раз наоборот, данное давление, конечно, укрепляет нас в понимании, что мы непременно придем к нормальным отношениям. И здесь я имею в виду мирный обмен мнениями с Россией", - заявил Котре на полях симпозиума "БРИКС-Европа".
По его мнению, необходимо поддерживать открытыми каналы коммуникации и "продвигать контакты с Москвой", несмотря ни на что.
"В то же время наш визит в РФ должен показать русским, что в Германии есть не только Кизеветтеры (немецкий политик - ред.) и не только те, кто разжигают войну, но и разумные люди", - отметил Котре.
Пятнадцатого ноября на федеральной территории Сириус прошел Международный симпозиум в формате "БРИКС-Европа". В ходе мероприятия парламентарии, общественные деятели, эксперты и представители научного сообщества из стран БРИКС и Европы обсудили перспективы сближения позиций их государств на международной арене.
