Во Владимирской области восстанавливают электроснабжение - РИА Новости, 15.11.2025
17:19 15.11.2025
Во Владимирской области восстанавливают электроснабжение
Во Владимирской области восстанавливают электроснабжение
Во Владимирской области восстанавливают электроснабжение

© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛинии электропередачи
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Линии электропередачи. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 15 ноя - РИА Новости. Тридцать четыре бригады энергетиков восстанавливают электроснабжение, нарушенное из-за налипания мокрого снега, во Владимирской области, сообщил губернатор Александр Авдеев.
"Налипание мокрого снега на провода и ветки деревьев сегодня стало причиной аварийного отключения электроэнергии в ряде территорий области. Следим за обстановкой. На восстановительных работах задействовано 34 бригады: 102 человека и 39 машин, включая спецтехнику", - написал Авдеев в саоем Telegram-канале.
Он отметил, что возобновить энергоснабжение потребителей планируется до конца дня.
