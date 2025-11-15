https://ria.ru/20251115/rossiya-2055192164.html
Мурашко рассказал о борьбе с диабетом в России
Мурашко рассказал о борьбе с диабетом в России - РИА Новости, 15.11.2025
Мурашко рассказал о борьбе с диабетом в России
Свыше 6 миллионов взрослых пациентов и более 65 тысяч детей борются с сахарным диабетом в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Мурашко рассказал о борьбе с диабетом в России
Мурашко: в России более 6 млн человек борются с сахарным диабетом
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Свыше 6 миллионов взрослых пациентов и более 65 тысяч детей борются с сахарным диабетом в России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"В Российской Федерации более 6 миллионов взрослых пациентов и более 65 тысяч детей борются с сахарным диабетом", - сказал министр на конференции, посвященной 35-летию деятельности Российской диабетической ассоциации и приуроченной ко Дню борьбы с сахарным диабетом.
Он добавил, что за последние три года эндокринологическая служба претерпела значительную модернизацию. В рамках федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом" организована работа более 90 региональных и 155 межрайонных эндокринологических центров.
"Закуплено оборудование для своевременной диагностики сахарного диабета для почти 1200 больниц, оказывающих медицинскую помощь сельскому населению. На 50% увеличилось число граждан, обучающихся в школах для пациентов с сахарным диабетом. Количество взрослых и детских врачей эндокринологов выросло более чем на 10% и 14% соответственно", - отметил Мурашко
В 2025 году СНМГ во всех регионах страны получили более 61 тысяч детей в возрасте от 2 от 17 лет с сахарным диабетом 1 типа, а также более 53 тысяч беременных женщин, добавил он.