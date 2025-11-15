Москвичей призвали быть внимательными на улице из-за гололедицы

"По прогнозам синоптиков, в период с 15 по 16 ноября в столице временами ожидаются осадки в виде дождя и снега, в вечерние часы понижение температуры воздуха до минус 1 градуса, что может способствовать образованию гололедицы. Просим пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице. Автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.