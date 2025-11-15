Бойцы из Бурятии попросили Цыденова о поставке дрона "Бургэд-13" в зону СВО

УЛАН-УДЭ, 15 ноя - РИА Новости. Бойцы СВО из Бурятии попросили во время прямого эфира главы региона Алексея Цыденова о поставке FPV-дрона "Бургэд-13" бурятского производства.

В ходе прямой линии с жителями региона к Цыденову в режиме видеосвязи обратились бойцы 2-го батальона 5-й танковой бригады, находящиеся на передовой. Они поблагодарили главу республики за постоянную поддержку, сообщили, что испытали бурятскую технику, оценили её и попросили поставки FPV-дронов "Бургэд" 13-ти дюймовых.

"Хорошо. Сделаем... Сейчас у нас ещё есть "Бургэд-15", у него ещё больше грузоподъемность. Ещё и 15-й тоже сделаем, вы там непосредственно его испытаете", - сказал Цыденов.

Глава Бурятии , пользуясь случаем, поблагодарил бойцов за взятие Даниловки.

"Такой важный населенный пункт. Вам спасибо, на самом деле, искреннее. Каждый раз, когда я с вами общаюсь, думаю, почему я здесь, а не там. Спасибо от меня настоящее", - подчеркнул Цыденов.