Бойцы из Бурятии попросили Цыденова о поставке дрона "Бургэд-13" в зону СВО

Бойцы СВО из Бурятии попросили во время прямого эфира главы региона Алексея Цыденова о поставке FPV-дрона "Бургэд-13" бурятского производства. РИА Новости, 15.11.2025
УЛАН-УДЭ, 15 ноя - РИА Новости. Бойцы СВО из Бурятии попросили во время прямого эфира главы региона Алексея Цыденова о поставке FPV-дрона "Бургэд-13" бурятского производства.
В ходе прямой линии с жителями региона к Цыденову в режиме видеосвязи обратились бойцы 2-го батальона 5-й танковой бригады, находящиеся на передовой. Они поблагодарили главу республики за постоянную поддержку, сообщили, что испытали бурятскую технику, оценили её и попросили поставки FPV-дронов "Бургэд" 13-ти дюймовых.
"Хорошо. Сделаем... Сейчас у нас ещё есть "Бургэд-15", у него ещё больше грузоподъемность. Ещё и 15-й тоже сделаем, вы там непосредственно его испытаете", - сказал Цыденов.
Глава Бурятии
, пользуясь случаем, поблагодарил бойцов за взятие Даниловки.
"Такой важный населенный пункт. Вам спасибо, на самом деле, искреннее. Каждый раз, когда я с вами общаюсь, думаю, почему я здесь, а не там. Спасибо от меня настоящее", - подчеркнул Цыденов.
В Бурятии осуществляется производство ряда специальной техники для нужд СВО, в том числе FPV-дрона "Бургэд". Он имеет широкий радиус полетов, используется как разведчик, для ликвидации и минирования автомобильных дорог противотанковыми минами, также для ликвидации стратегических сооружений.