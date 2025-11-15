Рейтинг@Mail.ru
Бойцы из Бурятии попросили Цыденова о поставке дрона "Бургэд-13" в зону СВО - РИА Новости, 15.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:34 15.11.2025 (обновлено: 17:59 15.11.2025)
https://ria.ru/20251115/rossiya-2055182335.html
Бойцы из Бурятии попросили Цыденова о поставке дрона "Бургэд-13" в зону СВО
Бойцы из Бурятии попросили Цыденова о поставке дрона "Бургэд-13" в зону СВО - РИА Новости, 15.11.2025
Бойцы из Бурятии попросили Цыденова о поставке дрона "Бургэд-13" в зону СВО
Бойцы СВО из Бурятии попросили во время прямого эфира главы региона Алексея Цыденова о поставке FPV-дрона "Бургэд-13" бурятского производства. РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T15:34:00+03:00
2025-11-15T17:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика бурятия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055181503_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_25e05cc058f25ad82fab00c638ee7d6f.jpg
https://ria.ru/20250320/buryatiya-2006101757.html
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0f/2055181503_38:0:1175:853_1920x0_80_0_0_e57faceb415215afadb35ed3c8c3101f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика бурятия, общество
Специальная военная операция на Украине, Республика Бурятия, Общество
Бойцы из Бурятии попросили Цыденова о поставке дрона "Бургэд-13" в зону СВО

Бойцы СВО попросили Цыденова о поставке БПЛА "Бургэд-13" бурятского производства

© Фото : Алексей Цыденов/TelegramГлава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время прямой линии
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время прямой линии - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
© Фото : Алексей Цыденов/Telegram
Глава Республики Бурятия Алексей Цыденов во время прямой линии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
УЛАН-УДЭ, 15 ноя - РИА Новости. Бойцы СВО из Бурятии попросили во время прямого эфира главы региона Алексея Цыденова о поставке FPV-дрона "Бургэд-13" бурятского производства.
В ходе прямой линии с жителями региона к Цыденову в режиме видеосвязи обратились бойцы 2-го батальона 5-й танковой бригады, находящиеся на передовой. Они поблагодарили главу республики за постоянную поддержку, сообщили, что испытали бурятскую технику, оценили её и попросили поставки FPV-дронов "Бургэд" 13-ти дюймовых.
"Хорошо. Сделаем... Сейчас у нас ещё есть "Бургэд-15", у него ещё больше грузоподъемность. Ещё и 15-й тоже сделаем, вы там непосредственно его испытаете", - сказал Цыденов.
Глава Бурятии, пользуясь случаем, поблагодарил бойцов за взятие Даниловки.
"Такой важный населенный пункт. Вам спасибо, на самом деле, искреннее. Каждый раз, когда я с вами общаюсь, думаю, почему я здесь, а не там. Спасибо от меня настоящее", - подчеркнул Цыденов.
В Бурятии осуществляется производство ряда специальной техники для нужд СВО, в том числе FPV-дрона "Бургэд". Он имеет широкий радиус полетов, используется как разведчик, для ликвидации и минирования автомобильных дорог противотанковыми минами, также для ликвидации стратегических сооружений.
Власти Бурятии направили техсредства для выполнения боевых задач бойцам на СВО - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Власти Бурятии направили бойцам техсредства для выполнения задач на СВО
20 марта, 05:25
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика БурятияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала