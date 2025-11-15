https://ria.ru/20251115/rossiya-2055175461.html
Российский космонавт оформил самозапрет на оформление сим-карт с МКС
Российский космонавт оформил самозапрет на оформление сим-карт с МКС
Российский космонавт впервые оформил госуслугу из космоса, находясь на борту Международной космической станции: он поставил самозапрет на оформление сим-карт
Космонавт Зубрицкий оформил самозапрет на оформление сим-карт с МКС
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский космонавт впервые оформил госуслугу из космоса, находясь на борту Международной космической станции: он поставил самозапрет на оформление сим-карт, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.
“Российский космонавт впервые оформил государственную услугу онлайн, находясь на борту Международной космической станции. … С помощью биометрии космонавт Алексей Зубрицкий вошел на портал Госуслуг и воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карт из перечня "Жизненных ситуаций". Весь процесс получения услуги занял всего 30 секунд”, - сообщили там.
“Пока я в космосе, на меня не получится оформить договор связи. Для входа на Госуслуги воспользуюсь биометрией, потому что СМС на орбиту не приходят", – прокомментировал получение услуги космонавт Зубрицкий.
Гендиректор Госкорпорации "Роскосмос
" Дмитрий Баканов
отметил, что многие эксперты признают качество российских электронных услуг эталонным. “И важно, что теперь, находясь даже за пределами Земли
, граждане России
имеют возможность безопасно пользоваться привычными сервисами", - добавил он.
Суммарно жизненной ситуацией "Защита от мошенников" воспользовалось уже 2,8 миллиона человек, а самозапретом на оформление договора связи – более 600 тысяч.