Российский космонавт оформил самозапрет на оформление сим-карт с МКС

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российский космонавт впервые оформил госуслугу из космоса, находясь на борту Международной космической станции: он поставил самозапрет на оформление сим-карт, рассказали журналистам в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

“Российский космонавт впервые оформил государственную услугу онлайн, находясь на борту Международной космической станции. … С помощью биометрии космонавт Алексей Зубрицкий вошел на портал Госуслуг и воспользовался сервисом самозапрета на оформление сим-карт из перечня "Жизненных ситуаций". Весь процесс получения услуги занял всего 30 секунд”, - сообщили там.

“Пока я в космосе, на меня не получится оформить договор связи. Для входа на Госуслуги воспользуюсь биометрией, потому что СМС на орбиту не приходят", – прокомментировал получение услуги космонавт Зубрицкий.

Гендиректор Госкорпорации " Роскосмос Дмитрий Баканов отметил, что многие эксперты признают качество российских электронных услуг эталонным. “И важно, что теперь, находясь даже за пределами Земли , граждане России имеют возможность безопасно пользоваться привычными сервисами", - добавил он.