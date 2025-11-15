Груздев оценил перспективы сотрудничества с Индией в гражданской авиации

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – РИА Новости. Россия серьезно смотрит на сотрудничество с Индией в сфере гражданской авиации, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.