Груздев оценил перспективы сотрудничества с Индией в гражданской авиации

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – РИА Новости. Россия серьезно смотрит на сотрудничество с Индией в сфере гражданской авиации, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
В конце октября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали меморандум о производстве самолетов SJ-100.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля.
Как отмечала Hindustan Aeronautics Limited, это будет первый полностью укомплектованный пассажирский самолет, который будет производиться в Индии. Последним таким проектом HAL было производство самолета AVRO HS-748, которое началось в 1961 году и закончилось в 1988 году.
"Этот проект, в случае выхода на предметные договоренности, будет реализовываться поэтапно, начиная с поставок партии готовых самолётов с выходом в перспективе на организацию лицензионного производства, организацию послепродажного обслуживания, а также подготовку специалистов. Конечно, для этого потребуется время", - отметил Груздев.