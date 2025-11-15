Рейтинг@Mail.ru
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Индией в гражданской авиации - РИА Новости, 15.11.2025
09:44 15.11.2025
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Индией в гражданской авиации
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Индией в гражданской авиации - РИА Новости, 15.11.2025
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Индией в гражданской авиации
Россия серьезно смотрит на сотрудничество с Индией в сфере гражданской авиации, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в... РИА Новости, 15.11.2025
2025-11-15T09:44:00+03:00
2025-11-15T09:44:00+03:00
экономика
индия
россия
комсомольск-на-амуре
алексей груздев
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
hindustan aeronautics limited
индия
россия
комсомольск-на-амуре
экономика, индия, россия, комсомольск-на-амуре, алексей груздев, объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех, hindustan aeronautics limited, sj-100
Экономика, Индия, Россия, Комсомольск-на-Амуре, Алексей Груздев, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех, Hindustan Aeronautics Limited, SJ-100
Груздев оценил перспективы сотрудничества с Индией в гражданской авиации

Груздев : РФ серьезно смотрит на сотрудничество с Индией в гражданской авиации

ВИШАКХАПАТНАМ (Индия), 15 ноя – РИА Новости. Россия серьезно смотрит на сотрудничество с Индией в сфере гражданской авиации, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев в интервью российским журналистам.
"Мы позитивно оцениваем перспективы этого проекта, имея в виду как внутренний рынок Индии, так и потенциал спроса в регионе в целом", - сказал он, говоря о меморандуме по производству самолетов SJ-100 в Индии.
Колеса для на линии завода - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
Россия готова к совместному производству авто с Индией, заявил Груздев
09:39
В конце октября Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") и индийская госкорпорация Hindustan Aeronautics Limited (HAL) подписали меморандум о производстве самолетов SJ-100.
SJ-100 – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, который создается по программе импортозамещения систем и компонентов. Лайнер станет еще одной моделью в семействе эксплуатирующихся в настоящее время самолетов типа "Суперджет". Полностью импортозамещенный SJ-100 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 23 апреля.
Как отмечала Hindustan Aeronautics Limited, это будет первый полностью укомплектованный пассажирский самолет, который будет производиться в Индии. Последним таким проектом HAL было производство самолета AVRO HS-748, которое началось в 1961 году и закончилось в 1988 году.
"Этот проект, в случае выхода на предметные договоренности, будет реализовываться поэтапно, начиная с поставок партии готовых самолётов с выходом в перспективе на организацию лицензионного производства, организацию послепродажного обслуживания, а также подготовку специалистов. Конечно, для этого потребуется время", - отметил Груздев.
Второй импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 в аэропорту Жуковский. 13 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Второй импортозамещенный образец МС-21 совершил беспосадочный перелет
13 ноября, 17:45
 
ЭкономикаИндияРоссияКомсомольск-на-АмуреАлексей ГруздевОбъединенная авиастроительная корпорация (ОАК)РостехHindustan Aeronautics LimitedSJ-100
 
 
